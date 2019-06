ONLINE: Zuzana Čaputová sa oficiálne stane prezidentkou

Program inaugurácie prezidentky Slovenskej republiky

11:25 Odchod prezidenta Andreja Kisku z Prezidentského paláca

11:45 Slávnostná schôdza Národnej rady SR pri príležitosti zloženia sľubu prezidentky Slovenskej republiky v budove Slovenskej filharmónie

12:40 Prehliadka Ozbrojených síl Slovenskej republiky

následne: Peší presun do Katedrály sv. Martina

13:30 Ekumenická bohoslužba Te Deum v Katedrále sv.Martina

14:30 Prevzatie Prezidentského paláca

15:00 Slávnostný obed podávanýprezidentkou Slovenskej republiky

17:00 Kladenie vencov pri pamätníku Brána slobody v Devíne

17:30 Položenie kytice k hrobu prezidenta Michala Kováča na Ondrejskom cintoríne

20:00 Slávnostná recepcia v Slovenskej filharmónii

Profil novej prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej

Na snímke kandidátka na prezidentku SR Zuzana Čaputová počas tlačovej konferencie 29. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke kandidátka na prezidentku SR Zuzana Čaputová s dcérou vo volebnom okrsku počas 1. kola prezidentských volieb 16. marca 2019 v Pezinku. Foto: TASR Michal Svítok

Na snímke kandidátka na prezidentku Zuzana Čaputová vo volebnej centrále počas 2. kola prezidentských volieb 30. marca 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 15. júna (Teraz.sk/TASR) - Inaugurácia prezidentky SR Zuzany Čaputovej je najvýznamnejšou štátnou udalosťou. Teraz.sk sleduje priebeh celej inaugurácie ONLINE.Predseda strany SMER – SD Robert Fico blahoželá prezidentke SR Zuzane Čaputovej k dnešnej inaugurácii a nástupu do funkcie. Z dôvodu účasti na dlhodobo plánovanej súkromnej udalosti mimo Bratislavy sa však nemôže dnes osobne inaugurácie zúčastniť.V súvislosti s inauguráciou sú v Bratislave viaceré dopravné obmedzenia. Týkajú sa najmä ulíc Jesenského, Mostová a Námestia Ľ. Štúra. Vjazd do garáže hotela Carlton a k hotelu je možný z Jesenského ulice. Od 11.15 až do 11.45 h a od 12.30 až 13.00 h budú úplne uzavreté. Staromestská ulica v Bratislave bude v sobotu od 12.30 do 15.00 h rovnako uzavretá.Oficiálny program inaugurácie Zuzany Čaputovej sa začína už o hodinu.zvolili občania SR v druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa konali 30. marca. V tomto kole porazila svojho protikandidáta Maroša Šefčoviča. Čaputovú voliloa získalaZuzana Čaputová, rodená Strapáková, sa narodila 21. júna 1973 v Bratislave. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončila v roku 1996. Počas štúdia i po jeho skončení pracovala na Mestskom úrade v Pezinku, najskôr ako asistentka na právnom oddelení a neskôr ako zástupkyňa prednostu mestského úradu.V rokoch 1998 až 1999 absolvovala vzdelávací cyklus Všeobecný manažment - Manažment zmeny a v roku 1999 tréning ARK, s. r. o. - Mediácia, akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Bola tiež členkou celosvetovej siete environmentálnych právnikov ELAW. "Pôvodne som chcela študovať psychológiu. Považujem za zmysluplné robiť prácu, ktorá je službou niečomu dôležitému. Environmentálne otázky majú blízko k najdôležitejším hodnotám, a to sú život a zdravie. Ako právnička som sa teda začala venovať aj týmto kauzám," povedala v rozhovore pre miestny časopis Pezinčan.Od roku 1998 začala pôsobiť v treťom sektore. Pracovala ako projektová manažérka v občianskom združení EQ Klub na projekte rozvoja miestnych komunít. Od roku 2001 začala spolupracovať so združením Via Iuris, od roku 2010 ako advokátka.Via Iuris je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom obhajovať svoje práva a zúčastňovať sa na rozhodovaní o veciach verejných. V rámci tejto spolupráce sa Čaputová venovala téme "Verejná kontrola verejnej moci", téme "Zodpovednosť verejných činiteľov", a tiež účasti verejnosti na rozhodovaní o veľkých investičných zámeroch.Výrazne sa angažovala v kauze pezinskej skládky, ktorá sa začala koncom 90. rokov 20. storočia. Informácia o zámere vybudovať novú skládku vedľa starej a v blízkosti centra Pezinka, sa objavila v roku 1999. Len v prvej etape mala mať skládka plochu jedenásť a pol futbalových ihrísk a hĺbku, ktorá sa rovnala štvorposchodovému domu. Najintenzívnejšie obdobie prišlo od roku 2007 počas integrovaného povoľovania skládky a v roku 2008, keď sa konalo najviac verejných protestov. V roku 2013 Najvyšší súd SR zrušil povolenie na skládku. "Celá naša komunita sa chcela ubrániť ďalšej obrovskej záťaži, ktorú sa nám mocenský valec usiloval nezákonne do mesta pretlačiť. Spojili sme sa a po 14 rokoch sme to vyhrali," uviedla vtedy Čaputová.V roku 2016 jej udelili prestížnu Goldmanovu environmentálnu cenu, nazývanú aj Nobelova cena za ekológiu. Angažovala sa tiež v zbere podpisov pod petíciu požadujúcu zrušenie Mečiarových amnestií. V septembri 2017 oznámila odchod z tímu Via Iuris a pokračovanie v advokátskej praxi, v rámci ktorej sa naďalej venovala environmentálnym témam.Právnička a občianska aktivistka Zuzana Čaputová kandidovala na post prezidentky Slovenskej republiky za mimoparlamentnú stranu Progresívne Slovensko. Hárky s viac ako 18.400 podpismi potrebnými na svoju prezidentskú kandidatúru odovzdala 24. januára 2019.uviedla pri tejto príležitosti.V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konali 16. marca 2019, sa Zuzana Čaputová umiestnila na prvom mieste so ziskom 40,57 percenta hlasov (870 415 hlasov). Ako uviedla tesne po zverejnení predbežných volebných výsledkov, svoj úspech vnímala "ako veľké volanie po zmene, slušnosti a spravodlivosti".Pred druhým kolom volieb si želala férovú kampaň. Avizovala, že sa mieni uchádzať o dôveru voličov aj protikandidátov a pokúsi sa ich presvedčiť o tom, kadiaľ môže viesť cesta z problémov.povedala Zuzana Čaputová. Oficiálnou víťazkou druhého kola prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnilo 30. marca 2019, sa stala Zuzana Čaputová so ziskom 58,4 percenta hlasov. Svoj hlas jej odovzdalo 1.056.582 voličov.