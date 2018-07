Opäť sa otvára pomaturitné štúdium v odbore bezpečnostné služby

Uchádzači musia byť bezúhonní a spoľahliví, mať úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a úspešne absolvovať prijímacie skúšky.

Bratislava 13. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) Slovenskej republiky otvára už druhýkrát pomaturitné štúdium v odbore bezpečnostné služby – základná policajná príprava s možnosťou nástupu už od 18 rokov. Týmto projektom chce rezort osloviť a pripraviť na službu v polícii mladých ľudí, a to najmä absolventov stredných odborných škôl, ktorí nemajú možnosť vstúpiť do služieb polície kvôli zvýšenej vekovej hranici prijatia od 21 rokov.



Uchádzači musia byť bezúhonní a spoľahliví, mať úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a úspešne absolvovať prijímacie skúšky.



Minulý rok nastúpilo do dvojice policajných škôl 128 záujemcov. Počas prvého roka v školských laviciach zostalo 80 percent študentov. V Pezinku ich bolo 53 a v Košiciach 49. V priebehu roka perspektívni policajti zvládli základné vedomosti o služobných činnostiach na základných policajných útvaroch, poznatky z identifikácie osôb a vecí či prvotných úkonoch na mieste činu.



Osvojili si aj zručnosti poradovej prípravy, pravidiel služobnej disciplíny a zdvorilosti. Získavajú základy sebaobrany, špeciálnej a zdravotnej prípravy, teórie streľby, používania služobnej zbrane. Taktiež sa zdokonaľujú v anglickom jazyku.



Žiaci pozitívne hodnotia exkurzie na základných útvaroch Policajného zboru či účasť na procesných úkonoch. Obľube sa tešia aj praktické hodiny v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Výrazne sa zlepšili po fyzickej resp. kondičnej stránke, zapájajú sa do hromadných športových podujatí. Po vysvedčení si užívajú prázdniny, po ktorých pokračujú v druhom ročníku.



Záujemcovia spĺňajúci podmienky môžu poslať poštou prihlášku do 31. júla na vybranú Strednú odbornú školu Policajného zboru: SOŠ PZ Fajgalská cesta 2, 902 22 Pezinok, alebo SOŠ PZ Južná trieda 50, 040 01 Košice. Najneskôr desať dní pred prijímacím konaním škola pošle uchádzačovi pozvánku. Priniesť si treba občiansky preukaz, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, maturitné vysvedčenie, výpis z registra trestov a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti. Prijímacie konanie sa uskutoční 14. a 15. augusta 2018 v sídle školy v Pezinku a v Košiciach a náhradný termín je 23. augusta 2018. Prijímacie skúšky pozostávajú z psychologického vyšetrenia, previerky ovládania štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti.



Po prijatí študenti nie sú v služobnom pomere, ale zámerom ministerstva vnútra je zabezpečiť im bezplatné vzdelanie a tiež ubytovanie a stravovanie. Štúdium je považované za sústavnú prípravu na povolanie a rodičia majú nárok na prídavok na dieťa. Žiak má hradené zdravotné a sociálne poistenie.



Úspešné ukončenie štúdia je vstupnou bránou k polícii. Po zvládnutí prijímacieho konania do policajných radov môže byť absolvent ihneď zaradený do výkonu služby na základných policajných útvaroch.



Všetky podstatné informácie sú aj na facebooku „staň sa policajtom“. Prihlášku na štúdium, ako aj ostatné tlačivá, je možné si stiahnuť na stránke http://www.minv.sk/?pomaturitne-kvalifikacne-studium v dolnej časti.



TASR informovala Silvia Keratová z tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra