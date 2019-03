Opozícia kritizuje ukončenie zmluvy na stavbu tunela vo Višňovom

Ak dôjde k dokončeniu úseku na základe otvoreného procesu verejného obstarávania, mal by sa tiež zvýšiť príspevok z fondov Európskej únie.

Bratislava 6. marca (TASR) - Opozičná strana SaS a hnutie OĽaNO kritizujú dohodu o ukončení výstavby úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala z dielne ministerstva dopravy, ktorú v stredu schválila vláda. Ministrovi dopravy Árpádovi Érsekovi (Most-Híd) a vláde vyčítajú najmä oneskorenie dokončenia úseku a pravdepodobné predraženie stavby.



"Dohoda, ktorú minister dohodol s taliansko-slovenským konzorciom, je pre Slovensko nevýhodná. Nielenže zbavuje zhotoviteľa niektorých sankcií, ktoré mu hrozili za neskoré odovzdanie a meškanie jednotlivých fáz stavby, ale Slovensko doslova od neho vykúpi celé stavenisko aj s technickým zariadením za viac ako 15 miliónov eur," povedal poslanec Národnej rady SR za SaS Miroslav Ivan. Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka je tunel Višňové "pomník nekompetentnosti tejto vlády".



Poslanec NR SR za hutie OĽaNO Ján Marosz podotkol, že tunel, cez ktorý mali vodiči jazdiť už tento rok, bude dokončený výrazne neskôr a vodiči budú stáť v kolónach pod Strečnom o niekoľko rokov dlhšie. "Navyše, sa stavba predraží. Presné čísla však minister stále nepovedal. Tunel mal byť dokončený tento rok. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) už priznáva, že tak bude zrejme až v roku 2023," vyjadril sa Marosz.



Zmluva medzi NDS a združením Salini Impregilo – Dúha sa ukončí na základe vzájomnej dohody oboch strán, a to okamžite s tým, že zhotoviteľ, ktorým je taliansko-slovenské konzorcium, by mal v stanovenej lehote vypratať stavenisko.



Ak dôjde k dokončeniu úseku na základe otvoreného procesu verejného obstarávania, mal by sa tiež zvýšiť príspevok z fondov Európskej únie. Marosz však upozorňuje, že pokiaľ sa verejné obstarávanie na nového zhotoviteľa predĺži, hrozí prepadnutie eurofondov a stavbu bude musieť zaplatiť vláda prostredníctvom štátneho rozpočtu. "Ide približne o 400 miliónov eur, za čo by sme mohli postaviť dve špičkové nemocnice," upozornil poslanec.