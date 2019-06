Opozícia kritizuje navrhované športové poukazy

Poslanec Dušan Tittel (SNS) tvrdí, že chcú podporiť napríklad aj telovýchovu a obecné športové kluby, ktoré vychovávajú mladých športovcov.

Bratislava 24. júna (TASR) - Návrh na zavedenie dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na pravidelnú športovú činnosť dieťaťa zamestnanca predstavuje záťaž pre zamestnávateľov. Skonštatoval to poslanec Národnej rady (NR) SR Eduard Heger (OĽaNO) v diskusii v pléne o návrhu z dielne SNS. Poslanec Dušan Tittel (SNS) tvrdí, že chcú podporiť napríklad aj telovýchovu a obecné športové kluby, ktoré vychovávajú mladých športovcov. Podľa jeho slov chcú, aby vyrastala zdravá generácia.



"Týmto riešením trestáte rodičov, ktorí sa nevenujú športu, ale majú deti nadané iným spôsobom, prináša to zbytočnú byrokraciu pre podnikateľov aj samotných ľudí," skonštatoval Heger. Poukázal na to, že predkladatelia v zákone píšu, že zamestnávateľ to bude musieť schváliť. Tvrdí, že je to záťaž pre zamestnávateľov. "Kde to bude vedieť zamestnávateľ dorovnávať? Nevidím tam mešec pre zamestnávateľa. Na úkor čoho to pôjde? Prémií a podobne?" spýtal sa.



"Systematicky prichádzate s návrhmi, ktoré zamieňajú odmenu za prácu akýmisi naturáliami," podotkla Jana Kiššová (SaS). Rovnako kritizovala to, že podporujú zákonom len šport, pričom veľa detí by rado chodilo na iné krúžky. SNS podľa jej slov zasahuje do benefitového systému firiem.



Tittel argumentoval, že financie pre športové zväzy sa nie vždy premietnu aj do iných menších športových klubov. Podporovať podľa jeho slov treba aj telovýchovu a menšie kluby v obciach, pretože tam mladí športovci vyrastajú. Doplnil, že šport u detí treba podporovať aj preto, "aby nám tu vyrástla zdravá generácia," dodal.



Zdôraznil, že poukaz je dobrovoľný a medzi zamestnávateľom a zamestnancom musí byť dohoda. Zdôraznil, že kluby musia byť registrované.



Návrh zákona na zavedenie dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na pravidelnú športovú činnosť dieťaťa zamestnanca predložili na aktuálnu schôdzu NR SR poslanci SNS. Výška príspevku má byť limitovaná na 55 percent oprávnených výdavkov zamestnanca, najviac však v sume 275 eur za rok. Za oprávnené výdavky sa majú považovať výlučne výdavky na športovanie dieťaťa v športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe.