Opozícia nepovedala, či napadne zákon o politických stranách na ÚS SR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Opozícia zatiaľ nepovedala, či napadne zákon o politických stranách, ktorý kritizuje, na Ústavnom súde (ÚS) SR. Ešte pred niekoľkými mesiacmi viacerí jej predstavitelia spomínali podanie na súd, ak zákon z dielne SNS prejde. Právna norma okrem iného určuje limity na počet členov či zakazuje mená lídrov v názve. Parlament ju schválil v utorok (16. 10.).



Šéf Sme rodina Boris Kollár hovorí v súvislosti so zákonom o potláčaní zdravého demokratického myslenia. "Dnes nám chce Andrej Danko (predseda NR SR a SNS, pozn. TASR) diktovať, ako sa majú volať politické strany, neskôr to môžu byť názvy súkromných firiem. Čo bude ďalej? Bude určovať, ktoré priezviská sú prijateľné a ktoré nie? Alebo nám bude rovno diktovať, ako sa majú volať naše deti?" uviedol Kollár.



Hnutie Sme rodina vníma zákon ako priznanie strachu pred politickou konkurenciou, ktorú sa šéf SNS snaží "takýmto predpotopným spôsobom odstaviť". Hnutie bude o ďalších krokoch v súvislosti s novelou rokovať. Nateraz nepotvrdilo, že zákon napadne na ústavnom súde. Mlčí aj SaS. "Po dohode opozičných strán budeme informovať," uviedol pre TASR Róbert Buček z komunikačného oddelenia SaS.



Podanie nevylučuje líder OĽaNO Igor Matovič. Hnutie ale počká na to, či ústavný súd ovládne vládna koalícia. "Vtedy by sme akékoľvek podanie považovali za zbytočné. V prípade, ak ústavný súd ostane nezávislý, nevylučujeme, že takéto podanie urobíme," doplnil.



Novela zákona o politických stranách určuje stranám, ktoré chcú kandidovať do NR SR či europarlamentu, limity na počet členov a upravuje aj ich fungovanie. Novela má tiež zabrániť kupovaniu strán a upraviť nakladanie s finančnými darmi. Novinkou je aj to, že názov politickej strany alebo jej skratka nesmú obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany. Strany tiež majú mať po novom riadne sídlo a nie "iba schránku".



Zmeny sa týkajú aj pôžičiek, strany majú na svojich webstránkach zverejňovať údaje o prijatej pôžičke aj s informáciami o osobe, ktorá ju poskytla. Strana ďalej bude môcť prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie, iba ak jeho hodnota od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 300.000 eur.



V novele je aj opatrenie, aby tvorcovia strany a programu, pre ktorý bola ich strana zrušená, nemohli byť počas piatich rokov členom prípravného výboru akejkoľvek politickej strany, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu akejkoľvek politickej strany. Za porušenie by mala hroziť strane pokuta 3500 eur.



Predkladateľ novely a šéf klubu SNS Tibor Bernaťák tvrdí, že novela rieši vyššiu transparentnosť nakladania s finančnými prostriedkami a zároveň vyššiu vnútornú demokraciu v rámci politických strán.