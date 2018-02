Opozícia: Rodičia stále nevedia, či dať deti na gymnáziá

Miroslav Beblavý vraví, že ak chceme limitovať vstup na osemročné gymnáziá, mali by byť na to jasné kritériá a nie kvóty. Súčasná situácia je podľa Veroniky Remišovej najnešťastnejšia.

Bratislava 1. februára (TASR) - Rodičia, školy ani ministerstvo školstva stále nevedia, či vôbec a koľko žiakov budú môcť prijať na osemročné gymnáziá. Prihlášky pritom musia podať najneskôr o dva mesiace. Tento chaos by vyriešilo posunutie zmeny kvót pre gymnáziá o jeden rok. Hovoria to poslanci Veronika Remišová (OĽaNO) a Miroslav Beblavý (nezaradený), ktorí navrhujú ročný odklad. Parlament by o ňom mal rozhodovať na aktuálnej schôdzi.



"Navrhujeme, aby sa riešenie posunulo ešte o jeden rok, vyrieši sa tým chaos. Jediné čisté riešenie je prijať odloženie," uviedol Beblavý. Podľa neho je v dnešnej "mizérii školstva" nezmysel zatvárať osemročné gymnáziá. Tie totiž podľa jeho slov dokážu aj dnes produkovať kvalitných študentov a absolventov.



Remišová pripomína, že rodičia musia za svoje deti podať prihlášky na osemročné gymnázia najneskôr o dva mesiace. Stále však nevedia, či to vôbec urobiť. "Doteraz vydané rozhodnutia povoľujú počet žiakov nad zákonnú hranicu päť percent v šiestich krajoch. Preto, ak nedôjde k zmene zákona, ministerstvo bude musieť zrušiť už vydané rozhodnutia a počet povolených miest pre žiakov znížiť o ďalších 600," uviedla na tlačovej konferencii.



Upozorňuje, že školy, ktorým štát nepovolí otvoriť prvú triedu osemročného gymnázia, sú odsúdené na zánik. "Je neprijateľné, že výber škôl bol robený podľa neznámych kritérií, bez akejkoľvek odbornej diskusie. V bratislavskom kraji takto štát bez akejkoľvek prípravy rozhodol v podstate o zrušení piatich zo šiestich cirkevných osemročných gymnázií," povedala s tým, že ministerstvá školstva a vnútra situáciu "absolútne nezvládli".



Beblavý dopĺňa, že ak chceme limitovať vstup na osemročné gymnáziá, mali by byť na to jasné kritériá a nie kvóty. Súčasná situácia je podľa Remišovej najnešťastnejšia.



Ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) pred pár dňami povedala, že momentálny stav okolo prípadného zvýšenia kvót pre prijímanie detí na osemročné gymnáziá je v rukách poslancov Národnej rady SR. Sama si nie je istá tým, či to v pléne prejde a čo prejde. V parlamentnom výbore bol koaličný návrh na zvýšenie kvót z piatich percent na desať, ale neprešiel. Návrhy ešte môžu prísť v pléne.