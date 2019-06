Reakcie slovenských politikov na vznik strany Andreja Kisku

Líder parlamentného OĽaNO Igor Matovič upozorňuje, že podrazom sa dobrá spolupráca nezačína. Hovoril o tom v súvislosti s informáciami o možnom odchode Veroniky Remišovej.

Bratislava 17. júna (TASR) - Novú stranu bývalého prezidenta Andreja Kisku vníma predseda Smeru-SD Robert Fico ako problém opozície. "Pre mňa pán Kiska neznamená absolútne nič. Myslím si, že takto ho vnímajú aj voliči strany Smer-SD. My vôbec nevnímame, neriešime. Toto je problém liberálov, opozície, toto sa Smeru-SD absolútne nedotýka," skonštatoval Fico.



Kisku opätovne kritizoval. Spomenul napríklad jeho cesty vládnym špeciálom z Bratislavy do Popradu a zopakoval tvrdenia, že klamal pri financovaní kampane pred prezidentskými voľbami. Tvrdí, že Kiska viackrát oklamal aj jeho, napríklad pri sudcoch Ústavného súdu. Rovnako poukázal, že ho počas funkcie z "veľkých" krajín nikto neprijal. Vidí za tým jeho "nadávanie" na vlastnú krajinu.



Predsedu SNS Andreja Danka strana exprezidenta neprekvapila. "Možno prekvapením je len pán Šeliga, ktorý sa tváril ako občiansky aktivista ..., ale taký je život. Ľudia si musia urobiť svoj názor, vysvetliť si niektoré súvislosti, konania týchto ľudí," reagoval. Ako poznamenal, každú novú stranu rešpektuje ako súpera v politickom boji.



"Nič nové na svete," zhodnotil vznik Kiskovej strany líder Mosta-Híd Béla Bugár. Poukázal na to, začal na nej pracovať ešte ako prezident. "Minimálne mesiac vieme, že bude mať svoju stranu....Očakávame, že pán prezident vie, s kým vstúpil do politického ringu, tak isto k nemu budú pristupovať aj médiá a ostatné politické strany a nie ako k prezidentovi," doplnil Bugár.



Exprezident Andrej Kiska v pondelok oficiálne oznámil založenie novej politickej strany, ktorá sa bude volať Za ľudí. V prípravnom výbore sú s ním bývalá europoslankyňa Jana Žitňanská, exhovorca iniciatívy Za slušné Slovensko Juraj Šeliga, bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Mária Kolíková a poradca exprezidenta pre vnútornú politiku Michal Luciak.



Opozícia si vie predstaviť spoluprácu so stranou Andreja Kisku

Parlamentná aj neparlamentná opozícia si vie predstaviť spoluprácu so vznikajúcou stranou exprezidenta Andreja Kisku, ktorá sa bude volať Za ľudí.



Líder parlamentného OĽaNO Igor Matovič však upozorňuje, že podrazom sa dobrá spolupráca nezačína. Hovoril o tom v súvislosti s informáciami o možnom odchode Veroniky Remišovej, predsedníčku klubu OĽaNO, ku Kiskovi.



"Ponuku na spoluprácu vítame, ale na druhej strane sme si vypočuli rozporuplné vyjadrenia. Na jednej strane hovoril o spolupráci a na druhej, že chce rozbiť naše hnutie a potiahnuť Veroniku Remišovú k sebe. Takto sa nezačína úprimná spolupráca," povedal Matovič s tým, že Kiska robí všetko preto, aby Remišovú získal do strany.



Matovič zdôrazňuje spoluprácu preto, že podľa neho nemožno dovoliť prepad demokratických hlasov. "Vieme si predstaviť spoluprácu so všetkými, ktorí to myslia so Slovenskom úprimne," podotkol.



Šéf parlamentného hnutia Sme rodina Boris Kollár hovorí v súvislosti s predstavením Kiskovej strany o bombastických slovách, chce si počkať na konkrétny program. Spoluprácu napriek rozdielnej agende a ideovému nastaveniu nevylučuje.



"Viem si predstaviť spoluprácu s každou normálnou stranou, ktorá si aspoň trochu ctí zákony a ľudí krajiny," vyhlásil. S Kiskovou stranou sa programovo líšia, čo je ale podľa Kollára dobré. "Aj Slovensko je rôznorodé," podotkol. Kollár sa nebojí odchodu jeho ľudí ku Kiskovi.



Mimoparlamentná koalícia Progresívne Slovensko a Spolu gratulujú ku vzniku strany Za ľudí. Hovoria o spoločných cieľoch a názoroch s Kiskovou stranou a chcú rokovať o spolupráci. "Veríme, že sa nové hnutie nerozhodne ísť cestou starej generácie politikov, hádkami so Smerom, ale aj medzi sebou, a čoskoro si sadneme za rokovací stôl o našej spolupráci, posielame Andrejovi Kiskovi návrhy najskorších termínov," uvádzajú PS a Spolu v stanovisku.