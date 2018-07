Opozícia: Sudkyňa žiada od poslanca odškodnenie 200.000 eur

Poslanec NR SR Alojz Baránik (SaS) sudkyni Ayši Pružinec Erenovej zaplatiť 200.000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy za výroky, ktoré o nej povedal v parlamentnom pléne.



Bratislava 2. júla (TASR) - Neúmerné pokuty pre poslancov za ich výroky v Národnej rade (NR) SR sú zastrašovaním. Zhodli sa na tom predstavitelia opozičných strán SaS, OĽaNO, Sme rodina. Tí na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave informovali o rozsudku prvostupňového súdu, podľa ktorého má poslanec NR SR Alojz Baránik (SaS) sudkyni Ayši Pružinec Erenovej zaplatiť 200.000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy za výroky, ktoré o nej povedal v parlamentnom pléne. Podobnej žalobe čelí aj Boris Kollár (Sme rodina).



"Takáto suma za jeden jediný výrok je ekonomickou likvidáciou, ale v prvom rade zastrašovaním poslancov pri výkone ich mandátu. Súd týmto poprel, že poslanec má právo a povinnosť vyjadrovať sa na pôde parlamentu v súlade s jeho presvedčením a jeho mandátom," povedal predseda SaS Richard Sulík.



Predsedovi hnutia Sme rodina Borisovi Kollárovi rovnako hrozí, že bude musieť zaplatiť 200.000 eur za nepravdivý výrok, za ktorý sa verejne ospravedlnil. O prípade neinformoval, pretože si myslel, že je ojedinelý. "Len-čo som sa dozvedel, že kolega Baránik čelí rovnakému prípadu, pochopil som, že to nie je náhodný výstrel. Súdna moc rozhodla, že bude takýmito varovnými signálmi hovoriť poslancom, čo môžu a čo nemôžu," poznamenal Kollár.



Predseda OĽaNO Igor Matovič porovnal pokutu s odškodnením, ktoré dostali pozostalí po zosnulých vojakoch alebo baníkoch. "Šesť miliónov slovenských korún za česť sudkyne a milión korún za smrť baníkov v bani. Nepomer, z ktorého je zrejmé, že nejde o odškodné, ale o zastrašovanie," povedal.



K predsedom opozičných strán sa pripojil aj predseda mimoparlamentnej strany SPOLU Miroslav Beblavý, ktorý odkázal, že ak má byť imunita zmysluplná, musí poslancov chrániť aj pred možnosťou zbankrotovať pre neúmerné pokuty za vyjadrenie svojho postoja na pôjde Národnej rady SR.



Baránik 7. februára v pléne parlamentu vyhlásil, že sudkyňa Pružinec Erenová, ktorá bola navrhovaná za členku disciplinárneho senátu je "ťažká prieťahárka, ktorá rozhoduje veci tak, ako si to všetci neželáme, rozhoduje veci tým najotrasnejším spôsobom, je to osoba, ktorá je príslušníkom justičnej mafie, ktorá spôsobuje to, že na Slovensku nie je možné dosiahnuť spravodlivosť".



V tejto súvislosti začal voči nemu Mandátový a imunitný výbor NR SR disciplinárne konanie, nedospel však k žiadnemu záveru. Poslanci považovali za problematické, že niekoľko dní po výrokoch na adresu sudkyne podal Baránik námietku zaujatosti v konaní, kde ako advokát zastupuje žalujúcu stranu. Toto konanie rozhoduje práve Pružinec Erenová.