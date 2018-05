Opozícia vidí riziká pri zastropovaní veku odchodu do dôchodku

Bratislava 4. mája (TASR) - Opozícia upozorňuje na viaceré riziká zastropovania veku odchodu do dôchodku. Strana SaS varuje pred ohrozením budúcich dôchodkov, hnutie OĽaNO zase hovorí o predlžovaní veku odchodu do dôchodku, a to najmä v prípade žien.vyhlásil líder OĽaNO Igor Matovič. Upozornil aj na analýzu rozpočtovej rady, ktorá hovorí, že toto opatrenie sa ľudí dotkne až po roku 2038.Opozičný poslanec Eugen Jurzyca (SaS) uviedol, že liberáli pripúšťajú diskusiu o strope veku odchodu do dôchodku, ale nesúhlasia sodo Ústavy SR.skonštatoval Jurzyca.Upozornil na to, že strana prichádza s viacerými opareniami na zlepšenie ekonomiky, aby sa zabezpečilo viac peňazí aj dôchodcom na dôchodky.dodal Jurzyca.Matovič sa vyjadril, že je ochotný sadnúť si so Smerom-SD za jeden stôl a rokovať. Hnutie má však aj vlastný návrh. OĽaNO navrhuje, aby ženy odchádzali do dôchodku o rok skôr za každé jedno vychované dieťa, ktoré ukončí strednú školu.doplnil Matovič.Kritická voči návrhu Smeru-SD je aj mimoparlamentná strana KDH, ktorá označila zastropovanie veku odchodu do dôchodku zadodala strana v stanovisku pre médiá.