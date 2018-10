Opozícia: Vyzývame Gála a Most-Híd, aby sa nepodieľali na demontáži ÚS

Reagujú tak na blížiace sa rokovanie o ústavnej zmene, ktorá má zakotviť nové pravidlá výberu ústavných sudcov.

Bratislava 23. októbra (TASR) - Opozičné strany OĽaNO, SaS a Sme rodina, ako aj nezaradení poslanci združení okolo Miroslava Beblavého vyzývajú ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) a stranu Most-Híd, aby sa nepodieľali na demontáži Ústavného súdu (ÚS) SR. Reagujú tak na blížiace sa rokovanie o ústavnej zmene, ktorá má zakotviť nové pravidlá výberu ústavných sudcov.



Opoziční poslanci sa už dohodli na spoločnom pozmeňujúcom návrhu k vládnemu návrhu zákona. Ten spočíva vo voľbe kandidátov na ústavných sudcov 90 hlasmi poslancov v parlamente, vo verejnej voľbe, v cyklickej obmene zvolených ústavných sudcov inšpirovanej návrhom Via Iuris, v automatickom zániku funkcie ústavných sudcov pri dosiahnutí veku 70 rokov a v posilnení politickej nezávislosti rozhodovania ústavných sudcov.



"Napriek tomu, že minister spravodlivosti Gál bol pred niekoľkými dňami oslovený na rokovania o tomto spoločnom opozičnom návrhu, odmieta rokovať. Koná tak v zjavnej koordinácii s ďalšími politickými stranami vládnej koalície, najmä so stranou Smer-SD, ktorá má snahu ovládnuť ústavný súd. Zdá sa, že ministrovi spravodlivosti vyhovuje zachovanie súčasného stavu, hoci vo svojich verejných vyhláseniach deklaroval pravý opak," uviedol Milan Vetrák spolupracujúci s OĽaNO.



Pôvodný vládny návrh predložený Gálom by sa mal ešte upraviť. Napríklad minimálny vek kandidátov na ústavných sudcov by mal zostať na súčasných 40 rokoch. Pôvodný návrh počítal so zvýšením na 45 rokov. Smer-SD zatiaľ neuspel s avizovanou zmenou, aby kandidát, ktorý získa v pléne 90 hlasov, sa stal automaticky sudcom a prezident SR by do toho nezasahoval. Predložiť ju ešte môže v pléne. Zmeny pravidiel výberu ústavných sudcov prichádzajú preto, že vo februári sa končí funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov.