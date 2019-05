Opozícia kritizuje novelu zákona o výchove a vzdelávaní

O téme zavedenia povinnej predškolskej dochádzky v materských školách sa bude ešte diskutovať.

Bratislava 9. mája (TASR) – Opoziční poslanci sa zhodli na tom, že zavedenie povinnej predškolskej dochádzky v materských školách od piatich rokov nebolo prediskutované. Zároveň im prekáža, že tento návrh malo predložiť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, nie poslanci. Poznamenali to po štvrtkovom rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.



"Je neprijateľné, ak vláda poverí pani ministerku, aby tento problém riešila ona, pretože má na to odborný aparát, aby teraz túto úlohu presunula na poslancov nejakej poslaneckej strany," poznamenala Remišová s tým, že podľa nej mala byť pred zavedením takejto zmeny vypracovaná analýza dôsledkov zavedených opatrení. Poslanec NR SR Branislav Gröhling (SaS) poznamenal, že už vo štvrtok sa na výbore diskutovalo o filozofii zákona. "Neprišli sme ani k jednotlivým legislatívnym úpravám, kde už vidieť desiatky možností, ako sa to bude musieť upravovať. Teda v druhom čítaní bude z toho úplne nový zákon. Je nezmyselné takúto zásadnú systémovú zmenu prinášať cez poslanecký návrh a nie cez ministerstvo, kde by bolo medzirezortné pripomienkové konanie," povedal poslanec.



Remišová tiež upozornila na to, že vláda poverila ministerku školstva riešiť špecificky situáciu marginalizovaných skupín, z čoho nevyplýva povinnosť predškolskej dochádzky pre všetky deti. "Podiel detí z marginalizovaných rómskych komunít na vzdelávaní v materských školách je mimoriadne nízky, menej ako 30 percent. Ministerka bola poverená riešiť tento špecifický problém, nie obmedzovať slobodu všetkých rodičov pri rozhodovaní sa, akou formou chcú v predškolskom veku vzdelávať a vychovávať svoje deti," uviedla Remišová. Podľa nezaradeného poslanca NR SR Martina Poliačika je základnou slabinou zákona to, že prichádza rýchlo a je neprediskutovaný. "Namiesto toho, aby ministerstvo vytvorilo veľký priestor na diskusiu s odborníkmi, zriaďovateľmi a možno aj s rodičmi, tak ide nefunkčný školský systém posunúť o rok, možno aj o dva nižšie, čo ja pokladám za chybu," povedal Poliačik.



Podľa opozičných poslancov môže nastať problém aj v nedostatočnej kapacite materský škôl. "Chýba viac ako 10.000 miest v škôlkach a môže sa stať, že rodičia päťročných detí, ktorí škôlku nechcú, budú musieť svoje deti do škôlky zapísať a naopak, rodičia štvorročných detí, ktorí škôlku potrebujú, miesto v škôlke nedostanú," poznamenala Remišová. Podľa podpredsedníčky školského parlamentného výboru Evy Smolíkovej (SNS) starostovia obcí a primátori miest sa budú musieť popasovať s vytvorením dostatočných kapacít. Ako doplnila, nemal by to byť až taký problém.



O téme zavedenia povinnej predškolskej dochádzky v materských školách sa bude ešte diskutovať. Počas rokovania školského parlamentného výboru to uviedol jeho predseda Ľubomír Petrák (Smer-SD) s tým, že k tejto téme sa uskutoční medzi poslancami, ktorí chcú o tomto rokovať, neformálne stretnutie. Druhým krokom by podľa Petráka mala byť komunikácia s organizáciami, ktoré by sa chceli k návrhu zákona vyjadriť. Zároveň avizoval, že ak by sa naskytli viaceré problémy, navrhovaná účinnosť zákona by sa mohla presunúť zo septembra 2020 na neskôr.



Podľa novely zákona o výchove a vzdelávaní, ktorú na májovú schôdzu parlamentu predložili koaliční poslanci Smolíková, Petrák a Péter Vörös (Most-Híd), by malo byť predprimárne vzdelávanie v materských školách pre päťročné deti povinné. Touto právnou úpravou by sa predĺžila povinná školská dochádzka zo súčasných desiatich rokov na 11, pričom povinná školská dochádzka v materskej škole by trvala jeden školský rok.