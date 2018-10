Opozícia: Žiadame okamžité odvolanie P. Stano Maťašovskej

Ak sa tak nestane, opozícia bude zvažovať ďalšie politické aj právne kroky.

Bratislava 11. októbra (TASR) - Opozičné strany SaS, OĽaNO, Sme rodina a nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého žiadajú RTVS o okamžité rozviazanie pracovného pomeru s riaditeľkou spravodajstva a publicistiky rozhlasu Petrou Stano Maťašovskou. Ak sa tak nestane, opozícia bude zvažovať ďalšie politické aj právne kroky. Na tlačovej konferencii to vyhlásila podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS). Nevylučuje podanie trestného oznámenia ani zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu.



Dôvodom je údajný interný dokument RTVS s názvom Krátke spravodajstvo – pripomenutie zásad, ktorými sa majú riadiť redaktori pripravujúci v Slovenskom rozhlase krátke správy. Opozícia v nich vidí cenzúru strán, ktoré nie sú súčasťou koalície.



"Je to škandál, bezprecedentná cenzúra a návrat ku komunizmu. Takýto dokument nebol ani v čase mečiarizmu. Je to konanie v rozpore s princípmi tvorby spravodajstva verejnoprávneho média," povedala Ďuriš Nicholsonová.



Podľa predsedníčky poslaneckého klubu OĽaNO Veroniky Remišovej ide o tvrdú normalizáciu, hrubú propagandu vládnych strán a snahu o odstrániť opozíciu z verejnoprávneho média. "Je ohrozená nezávislosť verejnoprávnych médií. RTVS platia ľudia zo svojich daní, teda aj voliči opozície a majú právo byť objektívne a nezávisle informovaní o politickom dianí. Petra Stano Maťašovská hrubo pošliapava fungovanie RTVS, čo je v demokratickej spoločnosti neakceptovateľné," odkázala.



Šéf Sme rodina Boris Kollár tu vidí dvojkoľajnosť. "Sú rovní a rovnejší. A táto dvojkoľajnosť sa ide prenášať aj na pôdu RTVS. Ak túto dvojkoľajnosť neodstránime, prehráme všetci," varoval.



Beblavý upozornil, že pri legislatívnych návrhoch opozícia nevystupuje za seba, ale za svojich voličov. "Aj opozícia má právo a povinnosť za nich pracovať," zdôraznil. Zároveň upozornil, že politickí sluhovia nemôžu riadiť verejnoprávne médium. "Petra Stano Maťašovská dokázala, že je politickým sluhom a nemôže riadiť spravodajstvo vo verejnoprávnom médiu. Preto musí byť okamžite odvolaná," dodal.