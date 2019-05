Opozičné OĽaNO žiada odvolanie ministra Á. Érséka

Poslanci za OĽaNO sa kritikou Érséka pripojili k opozičnej strane SaS, ktorá chce pre podozrenie z kontaminácie násypu diaľnice na pondelok (20. 5.) zvolať parlamentný hospodársky výbor.

Bratislava 17. mája (TASR) – Opozičné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) žiada pre údajné zlyhanie odstúpenie ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd). Ten podľa neho nezvládol výstavbu bratislavského obchvatu a svojou nečinnosťou dovolil, aby zhotoviteľ do násypu budovanej diaľnice navozil odpad z nelegálnej skládky.



"OĽaNO sa bude pokúšať odvolávať Érseka dovtedy, kým ho jeho stranícky šéf Béla Bugár (Most-Híd) z funkcie nestiahne alebo sám neodstúpi," povedal v piatok na tlačovej konferencii poslanec a predseda hnutia Igor Matovič.



"Po tuneli Višňové ide o ďalšie vážne zlyhanie ministerstva dopravy, strany Most-Híd Bélu Bugára a z tohto miesta si myslíme, že by mal minister odstúpiť," povedal poslanec za OĽaNO Ján Marosz. Podľa Matoviča však dobrovoľné odstúpenie Érseka nie je pravdepodobné, a preto vyzval predsedu strany Bugára, aby ministra vymenil.



Poslanci za OĽaNO sa kritikou Érséka pripojili k opozičnej strane SaS, ktorá chce pre podozrenie z kontaminácie násypu diaľnice na pondelok (20. 5.) zvolať parlamentný hospodársky výbor. SaS plánuje na stavbe aj poslanecký prieskum.



Matovič však poslaneckému prieskumu neverí. "Viete, ako dopadajú poslanecké prieskumy. Príde sa, odíde sa, ukáže sa správne miesto a povedia: 'Urobíme všetko pre to,'" okomentoval Matovič. Jediným riešením je podľa neho stavbu zastaviť a kontaminovanú zeminu odstrániť. "Keď sa to tam raz zakope, už sa budú hľadať iba výhovorky, že už sa to nemôže zastaviť, že už tam chodia autá," dodal.



Testy zeminy v násypoch vznikajúceho bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, nepotvrdili podľa vyjadrení rezortu dopravy kontamináciu, ktorá by ohrozovala zdravie ľudí. Analýza však preukázala použitie materiálov, ktoré nie sú v súlade so stavebnými predpismi. Aby bolo možné tieto výsledky definitívne potvrdiť a určiť rozsah problému, je podľa rezortu nutné urobiť dodatočné odbery vzoriek a ďalšie testy.