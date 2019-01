Opoziční poslanci chcú odvolávať A. Danka, ten berie snahu na vedomie

Gröhling avizoval aj odvolávanie ministerky školstva Martiny Lubyovej (nominantka SNS).

Bratislava 25. januára (TASR) - Opoziční poslanci chcú hlasovať o odvolaní predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS) z funkcie. Podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová a poslanec Branislav Gröhling (obaja SaS) odovzdali v piatok 33 vyzbieraných podpisov poslancov na zvolanie mimoriadnej schôdze. Dôvodom je jeho rigorózna práca. SNS liberálom odkázala, že sú ňou posadnutí.



"Pevne veríme, že koalícia nájde v sebe toľko slušnosti a odvahy a schváli program, a my budeme môcť v NR SR hovoriť to, čo chceme povedať predsedovi NR SR a že nám umožnia, aby sme sa pokúsili ho odvolať," povedala Ďuriš Nicholsonová po odovzdaní podpisov. Myslí si, že Danko by mal sám uznať, že na svojom poste nemá čo robiť a odstúpiť. Na otázky, či má zmysel sa opätovne pokúšať o jeho odvolanie, povedala, že nič iné im nezostáva.



Gröhling avizoval aj odvolávanie ministerky školstva Martiny Lubyovej (nominantka SNS). "Určite budeme podávať tento návrh, zbierame podpisy," povedal s tým, že uvidia, ako dopadne schôdza v prípade Danka, a potom sa rozhodnú, čo ďalej.



Predseda parlamentu reagoval na odovzdanie podpisov tým, že berie na vedomie snahu Ďuriš Nicholsonovej. Tento počin nemožno podľa národniarov brať inak, ako len ďalší dôkaz toho, že šéf SaS Richard Sulík a Ďuriš Nicholsonová sú posadnutí SNS.



"Aj v tomto prípade ide len o ďalší pokus o cirkusové predstavenie, ktoré sa dá vysvetliť len tým, že je pani Nicholsonová nervózna z toho, že jej trestné oznámenie bolo zastavené a že jej hrozí trestné stíhanie za krivé obvinenie predsedu NR SR. Opäť jej ale treba vysvetliť, že tak, ako aj komisia napísala, práca predsedu parlamentu nebola opísaná, ako tvrdí pani Nicholsonová, ale spísaná a sú v nej uvedené zdroje," reagovala Slovenská národná strana v stanovisku.