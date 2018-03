Orbán dostal odkaz zo SR: Nespájajte udalosti na Slovensku so Sorosom

Ministerský predseda útočil na Sorosa už aj minulý piatok (9.3.), keď podotkol, že Soros a jeho sieť využijú každú príležitosť na to, aby zvrhli vlády, ktoré sa vzpierajú migrácii.

Budapešť 12. marca (TASR) - Americký finančník George Soros chce z Európy vytvoriť kontinent prisťahovalcov a útočí na každého, kto sa mu postaví do cesty - na Maďarsko, Česko aj na Slovensko. Vyhlásil to v nedeľu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorého za spájanie slovenských udalostí so Sorosom a zaťahovanie Slovenska do maďarskej predvolebnej kampane ostro kritizoval bývalý slovenský diplomat Kálmán Petőcz.



Orbán v rozhovore pre mestskú televíziu v Gödöllő Régió Plusz povedal, že príslušné predstavy Bruselu sú čoraz zreteľnejšie, a že podľa najnovších plánov Európskej únie by Maďarsko malo prijať najmenej 10.000 utečencov.



Premiér varoval, že vlády krajín strednej Európy, ktoré odmietajú prisťahovalectvo, sú a budú aj v budúcnosti pod paľbou. "Sú mnohí, ktorí by radi zaplavili našu krajinu migrantmi, a tak by sa naše mestá premenili podobne, ako sa to deje vo viacerých veľkomestách západnej Európy," zdôraznil.



Maďarsko by podľa Orbána prisťahovalectvo ekonomicky nezvládlo. "Buď zvýšime dôchodky, alebo minieme peniaze na migrantov. Buď podporíme maďarské rodiny, alebo budeme viesť prisťahovaleckú politiku," povedal.



Ministerský predseda útočil na Sorosa už aj minulý piatok (9.3.), keď podotkol, že Soros a jeho sieť využijú každú príležitosť na to, aby zvrhli vlády, ktoré sa vzpierajú migrácii. Komentoval tak slovenskú vnútropolitickú situáciu. Povedal, že ho vôbec neprekvapuje takýto vývoj a že slovenské udalosti jednoznačne nesú rukopis Sorosa a jeho organizácií.



Viaceré maďarské médiá v tejto súvislosti citovali víkendový otvorený list bývalého slovenského diplomata a podpredsedu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Kálmána Petőcza, ktorý požiadal Orbána, aby nezasahoval do vnútorných záležitostí Slovenska.



"Najmä nie takým nešťastným a hlúpym spôsobom, ako ste to urobili v piatok," píše Petőcz, ktorý kritizoval maďarského premiéra za to, že Slovensko vtiahol do prebiehajúcej kampane parlamentných volieb v Maďarsku, ale aj za to, že nevyjadril sústrasť pozostalým zavraždeného novinára a jeho snúbenice.



"Veľmi dobre viete, že ani Soros, ani iný západný imperialista nemá nič spoločné s tým, že ľudia sú na Slovensku pobúrení a protestujú," podčiarkol bývalý diplomat s poznámkou, že to považuje za urážku všetkých poctivých občanov SR, ktorí by konečne chceli žiť bez strachu v spravodlivom právnom štáte.



spravodajca TASR Ladislav Vallach