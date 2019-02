Opäť sa hovorí o moste cez Moravu pri Angerne

Most mal pôvodne stáť na mieste, kde v súčasnosti premáva kompa.

Viedeň 8. februára (TASR) - Most cez rieku Morava medzi najzápadnejšou slovenskou obcou Záhorská Ves a Angernom v Rakúsku možno predsa len vznikne, ale na inom mieste, ako sa pôvodne plánovalo. Informovala o tom vo štvrtok rakúska televízia ORF.



Most mal pôvodne stáť na mieste, kde v súčasnosti premáva kompa. Projekt však v roku 2014 stroskotal, pretože sa proti nemu v referende vyslovilo 73,9 percenta obyvateľov Angernu, ktorí sa obávali, že by sa ich obec stala tranzitným miestom pre dopravu.



René Lobner, starosta neďalekej obce Gänserndorf a poslanec krajinského parlamentu, však teraz hovorí, že most by sa mohol vybudovať južne od Angernu. Sám počíta "s malým alebo žiadnym odporom obyvateľov".



Rozhodnutie o obnovení rokovaní už podľa neho padlo; rozhovory sa vedú na lokálnej úrovni tak v spolkovej krajine Dolné Rakúsko, ako aj na Slovensku. Projekt je však len v začiatkoch, povedal Lobner pre ORF.



Most by podľa Lobnera pomohol ekonomike, keďže v súčasnosti slúži na prepravu medzi Slovenskom a Rakúskom trajekt, ktorý však nepremáva pri vysokej hladine Moravy, alebo ak je rieka zamrznutá. Trajekt využívajú najmä pracovníci z oblasti gastronómie, opatrovateľky a remeselníci.



Na úvahy o možných nákladoch na projekt je podľa Lobnera ešte priskoro. V roku 2014 sa ich výška odhadovala na 14 miliónov eur, pričom z 85 percent mal byť financovaný EÚ.



Problémom by tentoraz mohlo byť to, že na slovenskej strane sa nachádza chránené územie. "To nebude jednoduché," konštatoval Lobner.