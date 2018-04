Organizátori Národného stretnutia mládeže P18 zverejnili program

Centrálnym bodom každého dňa bude omša. Prvý deň jej bude predsedať košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.

Prešov 17. apríla (TASR) – Sto dní pred uskutočnením Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove (26. – 29. júla) jeho organizátori zverejnili štvordňový program podujatia. Tím P18 prostredníctvom desiatok akcií vyzve účastníkov vykročiť vpred, ísť proti prúdu a byť skutočným mladým. Pestrá mozaika aktivít je zložená z duchovných, kultúrnych a umeleckých čísel. Mnohé z nich sa na akcii objavia po prvýkrát a predvedú ich profesionálni aj amatérski umelci.



Najväčšia časť aktivít sa bude odohrávať v Tatran Handball Aréne. Záverečný program sa presunie do centra mesta. V Prešove mladí odštartujú prípravu na Svetové dni mládeže (SDM) v Paname, kde sa v januári 2019 stretnú s pápežom Františkom. Informoval o tom Michal Lipiak z komunikačného tímu P18.



Pavol Danko, ktorý stál za programom dvoch predošlých Národných stretnutí mládeže v Ružomberku (R13) a Poprade (P15), bude režisérsky zastrešovať aj prešovské stretnutie mladých. Podľa jeho slov program v Prešove bude spätý so SDM.



O konaní P18 rozhodli pred dvomi rokmi biskupi Slovenska. Hlavné prípravy sa začali vlani v septembri po blahorečení saleziána kňaza Titusa Zemana. Národné stretnutie mládeže P18 ponúkne účastníkom zažiť univerzálnosť cirkvi na Slovensku.



Organizátori dali podujatiu prívlastok Odvážny rok. „Táto myšlienka nám napadla v súvislosti s Panamou (SDM), pre ktorú je voda mimoriadne dôležitá. Vymysleli sme si preto slovnú hračku. Ak si vzorec vody H2O prečítame odzadu, dostaneme O2H, resp. "o-dva-ha". Z toho vznikol Odvážny rok. V lete v Prešove začneme prvý deň programu otváracím ceremoniálom o odvahe a vode, čím sa nám skladačka uzavrie. Pozývam všetkých, ktorí to chcú zažiť,“ povedal Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorej tím spolu s dobrovoľníkmi stojí za P18. Generálnym partnerom projektu je mesto Prešov.



Centrálnym bodom každého dňa bude omša. Prvý deň jej bude predsedať košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Večer vyvrcholí špeciálnym programom vo viacerých chrámoch v Prešove – "N(M)oc modlitby", zúčastniť sa môže aj verejnosť.



„Pápež František mladým stále pripomína, aby neboli gaučoví kresťania, ale aby mali odvahu vykročiť. Na túto časť odvahy sa zameriame druhý deň. Špeciálnymi bodmi programu budú popoludnia angažovanosti na viacerých miestach v meste a krížová cesta so sfilmovanými zamysleniami košického pomocného biskupa Marka Forgáča,“ avizuje Chrvala. V sobotu (28.7.) vyzvú mladých ísť proti prúdu. Na Hlavnej ulici sa uskutoční špeciálne EXPO povolaní, v hale gréckokatolícka svätá liturgia s prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom a modlitbová vigília s Riekou života. Záverečný deň bude mať príchuť SDM v Paname.