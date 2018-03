Ortopéd Matejička uprednostňuje pri operáciách miniinvazívne techniky

Dušan Matejička študoval na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Po škole nastúpil na Kliniku úrazovej chirurgie do Nemocnice na Kramároch v Bratislave.

Brno 16. marca (TASR) – Ortopéd Dušan Matejička pôvodom zo Slovenska sa usiluje pri operáciách využívať najmä miniinvazívne techniky. V januári vykonal v Brne touto technikou unikátnu operáciu chrbtice - priestor medzi bedrovými stavcami vyplnil špeciálnym implantátom. Stalo sa tak po prvý raz v Českej republike, na Ortopedickej klinike Fakultnej nemocnice v Brne. Realizovala sa z tzv. šikmého prístupu.



Miniinvazívne techniky uprednostňuje predovšetkým pre ich šetrnosť k okolitým tkanivám. Výhoda takejto operácie oproti klasickej spočíva podľa neho aj v tom, že pacient príde o menšie množstvo krvi a zotavovanie je menej bolestivé.



Lekár zároveň ocenil podmienky, ktoré má ako odborník v Brne. "Podmienky sú dobré v tom, že sme pracovisko špecializované na operácie chrbtice - od úrazov cez degeneratívu, onkochirurgiu a deformity v celom rozsahu," spresnil lekár zo Serede.



Dušan Matejička študoval na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Po škole nastúpil na Kliniku úrazovej chirurgie do Nemocnice na Kramároch v Bratislave. Pracoval tam do roku 2015, keď sa opäť vrátil do Brna. Tentoraz už ako lekár medicíny.