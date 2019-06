Ôsmi slovenskí policajti budú od pondelka pôsobiť v Chorvátsku

Policajti budú v Chorvátsku slúžiť v slovenských uniformách vždy spoločne s chorvátskymi policajtmi, vybavení budú aj služobnými autami.

Bratislava 13. júna (TASR) - Ôsmi slovenskí policajti budú od pondelka (17. 6.) dohliadať na bezpečnosť slovenských dovolenkárov v Chorvátsku. Ich cieľom je zabezpečiť vyšší pocit bezpečnosti slovenských dovolenkárov a dohliadať na nich. Informovala o tom hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová.



"Cieľom vyslaných policajtov bude aj v tomto roku zabezpečiť vyšší pocit bezpečnosti slovenských turistov dovolenkujúcich v Chorvátsku a poskytnúť im pomoc a asistenciu počas pobytu a tranzitu cez územie Chorvátska. Taktiež budú v spolupráci s chorvátskou políciou dohliadať na slovenských občanov, a tak predchádzať prípadným incidentom zapríčinených slovenskými turistami," vysvetlila Baloghová



Pôsobiť budú podľa jej slov v dvoch oblastiach Chorvátska, a to v Splitsko-dalmatínskej a Primorsko-goranskej oblasti. Ich pomoc môžu slovenskí turisti vyhľadať do 15. septembra.



Slovenských policajtov pôsobiacich v mestách Trogir, Split, Podgora, Tučepi, Brela, Makarská nájdu dovolenkári v prípade potreby na Splitsko-dalmatínskom policajnom riaditeľstve na policajnej stanici Trogir (Ulica Put Muline 1) alebo ich môžu kontaktovať na čísle +385 99 7201 001.



Pre dovolenkárov v mestách Crikvenica, Novi Vinodolski, Opatija, Cres, Krk, Mali Lošinj, Rab, Baška, Malinska, Moščenička Draga budú na Primorsko-goranskom policajnom riaditeľstve na policajná stanica Crikvenica (Ulica Kralja Tomislava 85 a). V prípade núdze budú k dispozícii na čísle +385 99 7201 002.



"Po dohode môžu byť slovenskí policajti vyslaní na výkon služby aj do iných oblastí podľa vývoja aktuálnej situácie v dovolenkových destináciách," doplnila hovorkyňa.



Policajti budú v Chorvátsku slúžiť v slovenských uniformách vždy spoločne s chorvátskymi policajtmi, vybavení budú aj služobnými autami. Baloghová však pripomenula, že na území Chorvátska nemajú právomoci.



Slovenská polícia sa do programu Bezpečná turistická sezóna zapája už od roku 2008. Najčastejšie prípady, ktoré v Chorvátsku rieši, sú straty a krádež dokladov, kľúčov od apartmánov, zlé parkovanie, odtiahnutie vozidiel, a najmä dopravné priestupky. V tejto súvislosti dáva polícia na vedomie sprísnenie sankcií za priestupky v doprave.