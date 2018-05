Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí získalo vlani 2025 osôb

Dlhodobejšie pretrváva zvýšený záujem o tento úradný dokument od žiadateľov zo srbskej Vojvodiny

Bratislava 5. mája (TASR) – Záujem o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí bol vysoký aj v minulom roku. Až štyri pätiny z nich pritom putovali do Srbska. Vládu o tom informuje predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Ján Varšo. Osvedčenie zaručuje zahraničným Slovákom prechodný pobyt na Slovensku a právo na zamestnanie sa v krajine bez ďalších administratívnych povolení.



ÚSŽZ vydal vlani 2025 osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí, uvádza sa v správe, ktorú Varšo predložil do pripomienkového konania. Podľa neho tak pokračoval trend nárastu záujemcov o tento dokument. Pre porovnanie, v roku 2013 ÚSŽZ vydal iba 764 osvedčení, odvtedy sa ich počet zvyšuje.



Úrad podľa jeho predsedu prijal v druhej polovici roka 2017 opatrenie, ktorým zjednodušil proces ohľadom vydania osvedčenia. S týmto osvedčením slovenská legislatíva spája najmä právo na možnosť získania prechodného pobytu na Slovensku a tiež právo na zamestnanie sa bez ďalších administratívnych povolení.



Z celkového počtu 2025 vlani vydaných osvedčení bolo až 1646, teda viac ako 80 percent, pre Slovákov v Srbsku. Na Ukrajine osvedčenie získalo 355 ľudí, dokument dostali aj záujemcovia v USA, Rusku či Bosne a Hercegovine.



Varšo pripomenul, že dlhodobejšie pretrváva zvýšený záujem o tento úradný dokument od žiadateľov zo srbskej Vojvodiny. Ten súvisí s odchodom vojvodinských Slovákov hlavne za prácou na Slovensko.



„Premieta sa to do 'odslovenčovania' škôl, národnostných inštitúcií a kultúrno-umeleckých spolkov, čo zasahuje do počtovej i kvalitatívnej podstaty tejto najkompaktnejšej slovenskej menšiny vo svete,“ upozornil predseda ÚSŽZ. Vo Vojvodine žilo podľa sčítania obyvateľstva v roku 2011 celkom 52.750 zahraničných Slovákov.