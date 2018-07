Osýpok sa treba obávať a chrániť sa očkovaním, radí epidemiologička

Osýpky sú akútne ochorenie spôsobené vírusom, ktorý sa šíri výlučkami slizníc nosa a úst, chvíľu prežíva aj na predmetoch znečistených výlučkami.

Banská Bystrica 23. júla (TASR) – Osýpok sa treba obávať, pretože i napriek prísnym opatreniam epidemiológov je možné zavlečenie tohto ochorenia z východného Slovenska aj do iných regiónov SR. Tvrdí to vedúca odboru epidemiológie banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Mária Avdičová.



"Osýpky patria medzi exantémové ochorenia s vysokou, takmer 100-percentnou kontagiozitou, teda nákazlivosťou. To znamená, že ak sa vírus spôsobujúci toto ochorenie šíri v populácii neočkovaných osôb, chorobnosť geometrickou rýchlosťou narastá. Ochorie každý, kto príde do kontaktu s chorým a nie je chránený - teda nemá protilátky," zdôraznila Avdičová.



Naopak, ak sa ochorenie zavlečie do populácie s vysokou zaočkovanosťou, počet prípadov je podľa jej slov nízky. "Ochorejú zvyčajne len osoby nezaočkované pre kontraindikácie, osoby s poruchou imunity a ľudia, ktorí odmietli očkovanie," dodala.



Osýpky sú akútne ochorenie spôsobené vírusom, ktorý sa šíri výlučkami slizníc nosa a úst, chvíľu prežíva aj na predmetoch znečistených výlučkami. Z človeka na človeka sa šíri vzdušnou cestou prostredníctvom kvapôčok i priamym kontaktom, vzácne aj nepriamym, napríklad použitou vreckovkou či uterákom.



Inkubačný čas osýpok je pomerne dlhý, od nákazy po ochorenie uplynie priemerne 14 dní. Prvé príznaky sú netypické: teplota, kašeľ nádcha, zápal spojoviek, drobný výsev na sliznici úst. Typická vyrážka najprv na tvári sa objaví o tri až sedem dní od prvých príznakov, neskôr dôjde ku generalizovanému výsevu. Ochorenie môže prebehnúť aj s komplikáciami, medzi ktoré patria napríklad primárny vírusový zápal pľúc, kŕče či zápal mozgu.