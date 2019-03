V sobotu 16. marca sa uskutoční prvé kolo prezidentských volieb.

Bratislava 11. marca (TASR) - Otázky voličov k prezidentským voľbám zodpovie infolinka, ktorú spustilo ministerstvo vnútra (MV). Na čísla 02/ 5094 2317, 02/ 5094 2312 môžu občania volať počas celého týždňa v čase od 7.30 h do 15.30 h. Vo volebnú sobotu bude infolinka fungovať počas celého dňa až do uzavretia volebných miestností. Uviedlo to MV, ktoré zdôrazňuje, že linky sú určené verejnosti.



V sobotu 16. marca sa uskutoční prvé kolo prezidentských volieb. Ministerstvo upozorňuje, že voliči nájdu na hlasovacom lístku 15 kandidátov, ale kandiduje ich už iba 13, keďže dvaja odstúpili. Nekandidujú už Robert Mistrík a József Menyhárt. MV zdôrazňuje, že na hlasovacom lístku volič označuje iba jedného kandidáta. "V prípade označenia viacerých sa hlasovací lístok stáva neplatný," upozorňuje rezort.



Od štvrtka polnoci bude platiť volebné moratórium, kampaň bude teda zakázaná. "Do volieb je potrebné rešpektovať moratórium, ktoré začína o polnoci medzi 13. – 14. marcom a končí zatvorením volebných miestností. V tomto čase je zakázané šíriť akékoľvek informácie v prospech alebo neprospech kandidátov. Cieľom je predísť ovplyvňovaniu," dodáva ministerstvo.



Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Hlasovať môže viac ako 4,4 milióna Slovákov. Štatistický úrad odhaduje na Slovensku pre prvé kolo volieb 4.450.000 občanov, ktorí spĺňajú podmienku účasti vo voľbách prezidenta v roku 2019 z hľadiska veku, majú teda 18 a viac rokov, a žijú na Slovensku. V tomto počte nie sú napríklad započítaní Slováci žijúci v zahraničí. Aj tí môžu voliť, ale musia prísť na Slovensko, zo zahraničia sa totiž hlasovať nedá.



V abecednom poradí kandidujú Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, Štefan Harabin, Eduard Chmelár, Marian Kotleba, Milan Krajniak, František Mikloško, Maroš Šefčovič, Róbert Švec, Bohumila Tauchmannová, Juraj Zábojník a Ivan Zuzula.