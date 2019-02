Otvorenie dohody o brexite nie je možné, zhodli sa Smolková a Štefanec

Poslankyňa Smolková nepripúšťa žiadne dodatočné úpravy zmluvy medzi EÚ a Britániou.

Košice 4. februára (TASR) – Opätovné otvorenie dohody medzi Európskou úniou (EÚ) a Veľkou Britániou o tzv. brexite, ako si to najnovšie želá Londýn, nie je možné. Zhodujú sa na tom slovenskí europoslanci Monika Smolková (Smer-SD) a Ivan Štefanec (KDH). Pripomínajú pritom, že problémy s vystúpením z EÚ si Británia spôsobila sama.



Poslankyňa Smolková nepripúšťa žiadne dodatočné úpravy zmluvy medzi EÚ a Britániou. "Pripúšťam len, že predĺžime alebo zväčšíme prechodné obdobie, aby ten prípadný tvrdý brexit tak nezahučal, aby to bolo možno jemnejšie, čiže vystlanie takej perinky pod ten tvrdý brexit," uviedla v pondelok. Za veľmi nezodpovedný označila britský postoj s tým, že v Londýne si riešia vnútropolitické boje medzi sebou, pričom držia v "šachu" celú krajinu, ale aj EÚ. "Tento stav brexitu si zapríčinili sami, sami sa rozhodli. Skoro dva roky vyjednávame podmienky, a keď je každý nakoniec spokojný, tak Briti povedia nie. Je to veľmi neférové a stále ako keby žili mimo reality, akoby sa spoliehali na to, že ešte niečo príde - no nepríde nič," povedala na košickom seminári pre novinárov a študentov žurnalistiky. Ocenila pritom spoločný postoj zostávajúcich 27 členských štátov s tým, že nikto sa nesnažil osobitne na úkor inej krajiny vyjednať si niečo s Londýnom vo svoj prospech.



"Stále čakáme, aký postup zaujme britská strana. Ak príde s tým, že naozaj táto dohoda je pre nich neprijateľná, tak budeme o tom rokovať, ale v tejto fáze nevidím žiadny dôvod na otváranie dohody, ktorá bola všetkými akceptovaná. To, že pani premiérka má vnútropolitické problémy a nevie si v britskom parlamente presadiť dohodu, ktorú sama navrhla, je jej politická vec, ktorú si musí vyriešiť," povedal v pondelok Štefanec. Pripomenul, že pripravenú dohodu schvaľujú všetky členské štáty, Európska komisia a Európsky parlament. Okrem akceptovania dohody Londýnom podľa neho do úvahy pripadá predĺženie termínu, alebo aj tzv. tvrdý brexit – teda odchod Británie z EÚ k 29. marcu bez dohody, čo si však nikto neželá. Za najdôležitejšiu súčasť dohody medzi Londýnom a EÚ do budúcna považuje zónu voľného obchodu, aby na slovenské výrobky a služby neplatili clá alebo tarifné bariéry.