OZ KOVO chcú referendum o zastropovaní dôchodkového veku

Referendum by malo mať otázku, či občania súhlasia so zastropovaním dôchodkového veku na 64 rokov.

Bratislava 10. júla (TASR) – Odborový zväz (OZ) KOVO začína zbierať podpisy na petíciu za vyhlásenie referenda o zastropovaní veku odchodu do dôchodku. Vyhlásil to v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave predseda OZ KOVO Emil Machyna.



Referendum by sa malo zaoberať otázkou, či občania súhlasia so zastropovaním dôchodkového veku na 64 rokov a tiež, či by malo byť zákonom zastavené predlžovanie veku odchodu do dôchodku pre ženy, ktoré vychovali jedno dieťa, na 63,5 roka, ženy, ktoré vychovali dve deti, na 63 rokov a ženy, ktoré vychovali tri a viac detí, na 62,5 roka. Toto referendum by podľa Machynu mohlo byť spojené s niektorými voľbami.







Argumentom, prečo takýmto spôsobom zastropovať vek odchodu do dôchodku, je podľa Machynu aj to, že ľudia na Slovensku sú odkázaní na liečbu oveľa skôr ako v iných krajinách a tiež musia pracovať veľakrát v nočných zmenách alebo cez víkendy. "Myslíme si, že tento návrh by bol v tom prípade spravodlivý," skonštatoval Machyna.



Dodal, že v súčasnosti sa ekonomike darí a ide dobrým smerom. Je presvedčený, že zdroje na krytie zastropovania dôchodkového veku k dispozícii sú, pričom odborári sú aj za progresívne zdanenie. Podľa Machynu je v súčasnosti priestor na to, aby v prípade chýbajúcich zdrojov v rozpočte na financovanie zastropovania bolo nastavené aj vyššie zaťaženie.



"Som presvedčený, že keby referendum bolo úspešné, asi máloktoré politické strany by nesúhlasili s tým, aby to podporili," poznamenal predseda OZ KOVO s tým, že sa k nim pridajú aj ostatné zväzy z konfederácie. "My rozbiehame dnešným dňom tú petíciu, budú rozposlané hárky do všetkých podnikov," priblížil Machyna, pričom dodal, že OZ KOVO zastupuje viac ako 200.000 zamestnancov. "Takže veríme, že to bude veľmi rýchla akcia," uzavrel.