OZ Vagus vyzýva na pomoc ľudom bez domova počas extrémnych horúčav

Bratislava 12. júna (TASR) - Občianske združenie (OZ) Vagus vyzýva občanov, aby počas nadchádzajúcich extrémne horúcich dní zvýšili svoju pozornosť k ľuďom bez domova. V Bratislave tiež organizuje zbierku opaľovacích krémov, pokrývok na hlavu aj balenej vody.



"Pokiaľ stretnete na ulici človeka, ktorý bezvládne leží vystavený priamemu slnku, prosíme, aby ste ho oslovili, zistili jeho zdravotný stav, pokúsili sa pomôcť mu presunúť sa do tieňa a v prípade potreby volali záchrannú službu 155. Ak máte možnosť, poskytnite mu tekutiny," vyzvala občanov riaditeľka OZ Vagus Alexandra Kárová.



Kárová pripomenula, že extrémne vysoké teploty spôsobujú riziko vážnych zdravotných problémov v dôsledku prehriatia organizmu, spálenia a pitia vody zo škodlivých zdrojov.



V hlavnom meste organizuje OZ Vagus zbierku potrebných vecí, ktoré budú terénni sociálni pracovníci rozdávať počas služieb v uliciach Bratislavy priamo ľuďom bez domova. Občania môžu doniesť balené vody do objemu jedného litra, letné pokrývky hlavy, silné opaľovacie krémy a uteráky do denného centra Domec na Mýtnej ulici 33 v Bratislave.