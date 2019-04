PRIESKUM: Kompetencie riaditeľov škôl na Slovensku sú rozsiahle

Pomerne široké právomoci riaditelia a riaditeľky škôl uvádzali aj v prieskume iniciatívy To dá rozum.

Bratislava 16. apríla (TASR) - Súčasné kompetencie riaditeľov škôl sú na Slovensku pomerne rozsiahle, avšak pri riadení často narážajú na nedostatok kapacít a slabú podporu. Uviedol to v utorok počas tlačovej konferencie analytik projektu To dá rozum Peter Dráľ s tým, že túto skutočnosť opakovane potvrdzuje aj takzvaný index školskej autonómie v meraniach OECD PISA.



V školskom dotazníku sa riaditelia škôl vyjadrujú i k tomu, kto o rôznych aspektoch riadenia školy rozhoduje. Index sa vypočítava z podielu odpovedí, pri ktorých je uvedený riaditeľ, učitelia alebo rada školy. Pri poslednom takomto zisťovaní v roku 2015 sa ukázalo, že Slovensko je v miere školskej autonómie na siedmom mieste zo zapojených krajín. Na pôde školy sa teda u nás z pohľadu účastníkov prieskumu PISA o rôznych záležitostiach rozhoduje vo významne vyššej miere, ako je priemer krajín OECD alebo ako je to v susednom Poľsku, Maďarsku či Rakúsku.



Pomerne široké právomoci riaditelia a riaditeľky škôl uvádzali aj v prieskume iniciatívy To dá rozum. Veľká časť z nich uviedla, že rozhodujú o prijímaní žiakov do školy (90,2 percenta), tvorbe školského poriadku (80,6 percenta) a o výbere učiteľov (79,3 percenta). Spolu s orgánmi školy a učiteľmi rozhodujú aj o odmeňovaní zamestnancov a o tom, čo sa v škole bude učiť. Riaditeľská agenda sa vzťahuje aj na hospodárenie školy a jej prevádzku, či na komunikáciu s rodičmi a širšou verejnosťou. Zároveň sú riaditelia povinní poskytovať zriaďovateľovi a rôznym štátnym orgánom v rezorte školstva aj mimo neho množstvo údajov.



Z rozhovorov s riaditeľmi na všetkých stupňoch vzdelávania vyplýva, že svoje kompetencie považujú za dostatočné. Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove Marián Damankoš je presvedčený, že "už dnes máme toľko kompetencií v školstve, že keď chceme, tak vieme vecami pohnúť. Chýba však motivácia časti učiteľov a väčší objem zdrojov, ktorými by riaditeľ disponoval pri ich motivovaní." Odpovede respondentov poukazujú aj na ďalšie prekážky pre úspešné riadenie škôl. "Ako problematické sa javia predovšetkým nedostatočné časové a personálne kapacity riaditeľov, ako aj ich slabá metodická podpora a nedostatočné ďalšie vzdelávanie v otázkach riadenia," uviedol Dráľ. Pre množstvo oblastí, za ktoré zodpovedajú, riaditeľom často nezostáva priestor na to najdôležitejšie – skvalitňovanie pedagogického procesu a riadenie ľudských zdrojov.



Podľa zistení To dá rozum podmienky v oblasti riadenia škôl nie je vhodné zlepšovať pridávaním kompetencií riaditeľom. Podľa Dráľa je potrebné riaditeľov škôl odbremeniť od riešenia množstva "prevádzkových" záležitostí, aby mali viac kapacít na strategický rozvoj školy, riadenie ľudí a skvalitňovanie pedagogického procesu.