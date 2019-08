Gajdoš: Letecká šou v Sliači je to najmodernejšie, čo majú OS SR

Predseda vlády Peter Pellegrini, ktorý sa tiež zúčastnil na slávnostnom otvorení, v tomto podujatí vidí aj motiváciu pre mladých ľudí, ktorí rozmýšľajú o svojej budúcnosti.

Sliač 3. augusta (TASR) – Na základni Sliač odštartovala v sobotu najväčšia letecká šou na Slovensku - Medzinárodné letecké dni (MLD) SIAF. Počas dvoch dní návštevníkom ponúka nonstop sedem hodín letového programu vo vzduchu a množstvo pozemnej techniky.



Ako na otvorení uviedol minister obrany Peter Gajdoš, deviaty ročník MLD SIAF sa nesie v znamení pripomenutia si 100. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika a 75. výročia Slovenského národného povstania. Práve letisko Tri duby bolo jeho historickým medzníkom.



"Predstavujeme tu našu modernú leteckú techniku, akým spôsobom modernizujeme ozbrojené sily s dôrazom na vzdušné. Mnohým sa z tohto hľadiska splnil sen. A som nesmierne rád, že vláda schválila materiál na modernizáciu stíhacieho letectva, ktorý som predložil a v roku 2023 sa budeme môcť pochváliť našimi novými stíhacími lietadlami," zdôraznil Gajdoš.



Podľa neho to najmodernejšie, čo slovenské ozbrojené sily majú, je tu v prospech zabezpečenia bezpečnosti občanov SR a celej krajiny 24 hodín denne sedem dní v týždni.



Predseda vlády Peter Pellegrini, ktorý sa tiež zúčastnil na slávnostnom otvorení, v tomto podujatí vidí aj motiváciu pre mladých ľudí, ktorí rozmýšľajú o svojej budúcnosti. Tou by mohla byť služba v armáde.



"Máme byť na čo hrdí. Vždy využijem možnosť, keď mi je dovolené, nasadnúť do všetkých tých leteckých prostriedkov a vidieť, ako to vyzerá z pohľadu pilota. Tentoraz sa sústredím na pluk špeciálneho určenia, pretože už disponuje modernými špeciálnymi vozidlami a novou technikou. Rád sa pozriem na to, ako boli využité prostriedky, ktoré sme tento rok použili na nákup novej bojovej techniky," konštatoval premiér.



Tohtoročné MLD SIAF zabezpečuje viac ako 700 príslušníkov Ozbrojených síl SR a na základni je viac ako 130 kusov bojovej techniky. Zúčastňuje sa na nich okrem SR 12 členských štátov NATO, EÚ vrátane členských štátov V4.