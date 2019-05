P. Gajdoš: Mier nie je samozrejmosť, najlepšou zbraňou je diplomacia

Ako vysvetlil vojenský ordinár František Rábek, tradícia púte vznikla po druhej svetovej vojne.

Lurdy 17. mája (TASR) - Slovenskí vojaci sa po 24. raz zúčastňujú na medzinárodnej vojenskej púti vo francúzskom pútnickom meste Lurdy. Na jej 61. ročníku sa zúčastnil aj minister obrany Peter Gajdoš (SNS). V tejto súvislosti povedal, že najlepšou zbraňou je diplomacia a že mier nie je samozrejmosť.



"Táto púť, na ktorej je až do 30 štátov, svedčí o tom, že najlepšou zbraňou je diplomacia," skonštatoval s tým, že mier nie je samozrejmosťou a treba sa oň usilovať. Účasť príslušníkov ozbrojených síl na púti podľa jeho slov svedčí aj o spájaní bezpečnostných zložiek a bezpečnostných zborov.



"Som rád, že sme sa s vojakmi, policajtmi a ostatnými príslušníkmi bezpečnostných zložiek zúčastnili dnes aj na spoločnej svätej omši," povedal Gajdoš. Aj takto podľa jeho slov podporili ústrednú tému tohtoročnej vojenskej púte, ktorá znie Hľadaj mier a usiluj sa oň.



Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD), ktorá tiež prišla na púť, podotkla, že príslušníci policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru zo Slovenska sa na týchto púťach zúčastňujú posledných desať rokov. "Niektorí sú veriaci, niektorí nie sú veriaci. Ale skutočne je to demonštrácia toho, že pri modlitbách je vždy spoločný konsenzus a že sú to spoločné chvíle, pri ktorých chce mať každý mier a pokoj," skonštatovala ministerka vnútra.



Ako vysvetlil vojenský ordinár František Rábek, tradícia púte vznikla po druhej svetovej vojne. "Stretli sa tu nemeckí a francúzski vojaci, ktorí boli počas vojny proti sebe. Uvedomili si, že sú kresťanmi, a dopracovali sa k vzájomnému odpusteniu," povedal Rábek. Podľa jeho slov táto spoločná akcia napomáha pri budovaní vzťahov a mieru.



Na prvom stretnutí v modlitbách za mier sa dohodli nemeckí a francúzski vojaci v roku 1958. Každoročne sa tak v Lurdoch počas májových dní stretávajú príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov z asi 30 krajín sveta. Slovenskí vojaci sa na púti zúčastnili po prvý raz v roku 1995. Podľa ministerstva obrany je na tohtoročnej púti okolo 25.000 účastníkov, z toho zhruba 150 zo Slovenska.