Gajdoš: NATO je nástrojom, ako ukázať jednotu a hrozbám čeliť spoločne

Bratislava 1. júna (TASR) - Smerovanie Slovenska v oblasti zahraničnej politiky je jednoznačne proatlantické a proeurópske. Deklaroval to minister obrany Peter Gajdoš (SNS) vo Výbore pre obranu a bezpečnosť Parlamentného zhromaždenia (PZ) NATO, ktoré sa koná v Bratislave. Zdôraznil potrebu plnenia záväzkov a spolupráce.



"NATO je nástrojom, ako ukázať jednotu v európskom aj transatlantickom priestore," povedal poslancom výboru s tým, že je presvedčený o potrebe čeliť prichádzajúcim hrozbám spoločne. Na otázky poslancov o podpore NATO medzi občanmi odpovedal, že presné relevantné percentá k dispozícii nemá. "Ale na základe celkového názoru si myslím, že je to stabilné," dodal.



V súvislosti so vzťahmi NATO a Európskej únie (EÚ) si myslí, že to, čo je dobré pre EÚ, je dobré aj pre NATO. Zdôraznil významnú úlohu spolupráce aj v súvislosti s novými výzvami. "Sú to širokosiahle záležitosti, ktoré pred NATO, ale aj pred EÚ stoja," skonštatoval Gajdoš. Ako príklad uviedol kybernetickú bezpečnosť, hybridné vojny, zabezpečenie východného krídla Aliancie, modernizáciu armád, budovanie ťažkej mechanizovanej brigády či vytvorenie 5G siete.



"Je to všetko na zabezpečenie bezpečnosti členských štátov NATO a, samozrejme, aj Európy a Európskej únie. Verím, že aj SR, ktorá je členským štátom Únie už 15 rokov, je skutočne adekvátnym, serióznym a platným členom NATO," skonštatoval.



To, že sa PZ NATO koná aj na Slovensku, je podľa neho dôkazom, že sa zaoberá situáciou v jednotlivých členských krajinách. "Informujú sa o našich možnostiach, schopnostiach, o plnení našich záväzkov. Som rád, že som sa mohol pochváliť, že SR je aktívnym členom, či už v operáciách, alebo aj v plnení záväzkov a úloh," doplnil minister. Zároveň sa podľa neho ukázalo, že Slovensko je skutočne pohostinná, krásna a tiež vyspelá krajina.



"Celá delegácia NATO sa teší, že môže byť na Slovensku," povedal predseda brannobezpečnostného výboru PZ NATO Michael R. Turner. Parlamentné zhromaždenie je podľa jeho slov v prvom rade o spoločných cieľoch a hodnotách jednotlivých krajín NATO.



"Musíme sa pozerať na budúce výzvy, nielen na naše vojenské schopnosti a zručnosti či spoločnú obranu, ale na to, ako sa pozeráme na kybernetiku, na hrozby a možnosti 5G, rozvoj technológií, čo pre nás môžu urobiť a podobne," skonštatoval. Ocenil, že aj slovenský minister obrany na to vo výbore poukázal. Dodal, že rád počul jeho prezentáciu, ktorá zahŕňala plány aj dosiahnuté výsledky v ozbrojených silách.