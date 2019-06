P. Gajdoš: Odtrhnutie sa od produkcie Ruska je postupná záležitosť

Modernizačné projekty sú podľa jeho slov realizované v zmysle dlhodobého plánu rozvoja a výstavby s víziou do roku 2030.

Bratislava 1. júna (TASR) - Odtrhnutie sa od produkcie Ruskej federácie je postupná záležitosť. Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) tak reagoval na otázky v brannobezpečnostnom výbore Parlamentného zhromaždenia (PZ) NATO, ktoré sa koná v Bratislave. Za najvýraznejšiu investíciu do modernizácie armády v moderných dejinách SR považuje obstaranie 14 stíhačiek F-16, čím sa podľa neho začne nová éra slovenských vzdušných síl.



"Je to postupná záležitosť odtrhnutia sa od produkcie Sovietskeho zväzu a Ruskej federácie. Verím, že postupnými krokmi sa to podarí. Začali sme s Mig-29, postupne pokračujeme v 3D radaroch," povedal minister s tým, že koncom júna predloží vláde návrh na podpísanie zmluvy na obstaranie rádiolokátorov.



Modernizačné projekty sú podľa jeho slov realizované v zmysle dlhodobého plánu rozvoja a výstavby s víziou do roku 2030. "Na základe zvýšenia množstva zdrojov postupnými krokmi v zmysle dlhodobého plánu sa systémovo a systematicky snažíme, aby to nebolo bolestivé, odtrhnúť sa od závislosti od Ruskej federácie," povedal.



Podotkol, že od vzniku samostatnej Slovenskej republiky klesal rozpočet na obranu a problémy sa postupne nabalili. Výboru vysvetlil, že modernizácia a výmena starej vojnovej techniky je naplánovaná. "Do budúcnosti máme plán náhrady bojovej techniky posovietskej výroby, aj napriek tomu, že mnohá bola vyrobená v našich podnikoch. Keďže po roku 1993 sa výroba znížila, v mnohých prípadoch sa ukončila," priblížil.



Situáciu je podľa neho preto potrebné riešiť postupne v zmysle legislatívy. Zdôraznil, že pri modernizácii je dôležité, aby šli ruka v ruke vývoj, výskum, modernizácia, výcvik a starostlivosť o personál.