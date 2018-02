P. Gajdoš: Opozícia osočuje a znevažuje prácu rezortu obrany

Šéf rezortu zdôraznil, že všetky opozíciou spomínané princípy sú prísne dodržiavané a realizované a nebol porušený žiadny zákon či iná právna norma.

Bratislava 9. februára (TASR) - Tvrdenie opozičných poslancov, že ministerstvo obrany (MO) koná pri modernizácii armády v rozpore s princípmi nediskriminácie a neporušovania zásad hospodárnosti a efektívnosti, je osočovaním a znevažovaním úsilia zamestnancov rezortu. Tí sa len snažia napraviť stav, ktorý vznikol dlhodobým zanedbávaním Ozbrojených síl (OS) SR. Na pôde parlamentu to počas mimoriadnej schôdze v piatok vyhlásil minister obrany Peter Gajdoš (SNS), podľa ktorého opozíciu pri poškodzovaní dobrého mena SR nezastaví nič.



Šéf rezortu zdôraznil, že všetky opozíciou spomínané princípy sú prísne dodržiavané a realizované a nebol porušený žiadny zákon či iná právna norma. Podľa jeho slov ak má niekto informácie o opaku, mal by to bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.



"Ostro sa ohradzujem aj voči tvrdeniam, že nákup obrnených vozidiel sa deje v utajení. Hovoríte, že o špecifikáciách týchto vozidiel nevedia ani úradníci MO. Ktorých máte na mysli? Tých, ktorí pripravujú podklady pre vládu, alebo tých, ktorí vám často nezákonne donášajú? To sú tie zdroje, ktoré vás informovali o údajne katastrofálnych výsledkoch vojskových skúšok, ktoré sa však na Slovensku ešte ani nezačali?" pýtal sa za potlesku koaličných poslancov.



Gajdoš zdôraznil, že všetky detaily a cenové ponuky sú uvedené v prílohe vládneho materiálu. "Ak niekto má aspoň o desať percent lacnejšiu ponuku na obrnené vozidlá, nech sa ohlási na ministerstve," vyzval. Minister zopakoval, že pri transportéroch sa našiel najväčší prienik a kompromis medzi cenou a kvalitou práve u fínskeho výrobcu Patria.



Šéfovi rezortu obrany sa nepozdáva, že pochybnosti nemá Európska komisia ani Fínsko, ale slovenská opozícia. "Kričíte, že nemáte dosť informácií, ale naše pozvanie na priemyselný deň prijal iba jediný opozičný poslanec," upozornil Gajdoš.



Na margo opozičnej kritiky obmeny lietadiel zdôraznil, že Slovensko nebude nakupovať ruskú techniku. "MO aj tu postupuje transparentne a v súlade so zákonmi," uistil. Aj tu odmietol účelové utajovanie informácií. Technický popis lietadiel nie je totiž podľa jeho slov zverejniteľný tretím stranám. Gajdoš zároveň odmietol, že by MO pod jeho vedením zrušilo tender na nákup radarov, ako bolo medializované.



Minister obrany je presvedčený, že politici by mali rešpektovať operačné požiadavky OS a generálov. "Ja ich rešpektujem, ale nezbavujem sa zodpovednosti za riadenie a za rezort obrany," uistil s tým, že si váži záujem poslancov o obranu štátu a rovnako aj kritické slová na jeho prácu, ak sú úprimné a objektívne.



"Keď som nastúpil do funkcie v marci 2016, boli v OS hlboké zdrojové deficity a ich odstraňovanie si vyžaduje dlhodobé úsilie. Viaceré oblasti už mali charakter krízového stavu," podotkol. Gajdoš tu hovoril o zastaranosti väčšiny techniky, ktorá bola po životnosti, o zaostávaní rozvoja OS, o deficite zásob munície či náhradných dielov. "O problémoch v OS vedeli všetky vlády od vzniku SR, len chýbali riešenia a rozhodnutia. Nebola to pre ne priorita a spoliehali sa, že všetko vyrieši naše členstvo v NATO. Je neskutočné, že Slovenská republika nemala zodpovedajúce strategické a koncepčné dokumenty," vyhlásil.



Práve táto skutočnosť podľa jeho slov viedla súčasné vedenie MO k formulovaniu cieľov, úloh a priorít na roky 2016 až 2020. "Programové vyhlásenie vlády jasne definovalo, čo je potrebné urobiť, aby sa vytvorili predpoklady na koncepčný a systémový rozvoj obrany. Tieto úlohy z vládneho programu zodpovedne plníme," uistil s dôvetkom, že práve modernizácia armády je jednou z najdôležitejších priorít dlhodobého plánu, a to pri maximálnej transparentnosti.



Peter Osuský (SaS) v reakcii uviedol, že bude vždy za navýšenie výdavkov na našu obranyschopnosť. "Nie sme zástupcami zbrojárskych firiem. A domnievam sa, že ani vy nie ste obchodným zástupcom firmy Patria. Toto by sa tu vnášať nemalo. Dokonca som ochotný veriť, že kontrakt s Fínskom by nemal byť nadmieru ohrozený korupciou. Ale ide o peniaze daňových poplatníkov a skúsenosti nás učia, že tie nie sú v tejto krajine vynakladané zvlášť kontrolovane," podotkol.



Milana Krajniaka (Sme rodina) mrzí, že Gajdoš nehrá fér. Spomínaný priemyselný deň sa totiž konal v čase, keď zasadalo plénum, na čo ministra opoziční poslanci vopred upozorňovali.



Na Gajdošovo vystúpenie chce faktickou poznámkou reagovať dokopy asi 20 poslancov. K slovu sa však dostanú až po 13. hodine, keďže bola vyhlásená obedná prestávka.