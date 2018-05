Gajdoš: Slovenské Zuzany 2 sú najlepšou voľbou pre Ozbrojené sily SR

Minister obrany zároveň odmietol, že by bol nákup predražený.

Bratislava 23. mája (TASR) – Delostrelecký zbraňový systém Zuzana 2 je najlepšou voľbou pre Ozbrojené sily SR. Po zasadnutí vlády, ktorá v stredu schválila projekt nákupu 25 kusov takýchto samohybných kanónových húfnic v celkovej hodnote 175 miliónov eur, to skonštatoval minister obrany Peter Gajdoš (SNS).



Modernizáciu ťažkého delostrelectva odporučilo Slovensku NATO v súvislosti so zabezpečením záväzku, ktorým je vybudovanie ťažkej mechanizovanej brigády, ozrejmil potrebu nákupu šéf rezortu obrany. Húfnice Zuzana 2 poskytnú tejto brigáde potrebný palebný systém. Slovenskej armáde ich dodá štátna akciová spoločnosť Konštrukta-Defence. Priame zadanie vláda uprednostnila pred súťažou a možným nákupom zahraničnej bojovej techniky.







Orientáciu na domáci produkt minister zdôvodnil potrebou podporiť tunajší zbrojný priemysel, čo je aj prioritou jeho strany. Podľa Gajdoša je to dôležité s ohľadom na krízové situácie, akou je vojnový stav, keď je potrebné, aby mala krajina vlastnú domácu krízovú výrobu a mohla obnovovať straty. Ďalším dôvodom je snaha uplatniť slovenské Zuzany 2 v zahraničí.



„Náš delostrelecký systém má výhody a ja som hrdý na to, že naše podniky dokážu vyrobiť takýto svetový výrobok. Verím, že tým, že bude zavedený do Ozbrojených síl SR, bude splnená podmienka, aby ho ostatné členské štáty NATO nakupovali,“ uviedol počas tlačovej konferencie po rokovaní vlády.



Gajdoš zároveň odmietol, že by bol nákup predražený. Ohľadom konkurenčnej francúzskej húfnice Caesar uviedol, že jej cena by bola na úrovni 5,5 milióna eura, kým Zuzanu 2 štát nakúpi za celkovú cenu 6,064 milióna eur. Podľa ministra sú však niektoré parametre slovenského produktu lepšie.







Z celkovej sumy 175 miliónov predstavujú samotné húfnice necelých 152 miliónov eur. Zvyšok sú náklady na výcvik obsluhy húfnic, simulátor streľby, potrebné náhradné diely a delostrelecká munícia. Do armády by mali byť Zuzany 2 dodané v nasledujúcich štyroch rokoch (do roku 2022).



V úvode príde osem kusov do delostreleckého oddielu v Michalovciach. Doplnia 16 starších húfnic Zuzana 2000, ktoré má slovenská armáda vo výzbroji dve desaťročia. Ďalšie Zuzany 2 nahradia potom tento zastaraný zbrojný systém. Podľa ministra však Slovensko húfnice staršej generácie nevyradí, ale budú zrekonštruované a podrobia sa generálnej oprave. Jednu húfnicu Zuzana 2 dostane výcvikový prápor v Martine.



Gajdoš deklaroval, že samohybné kanónové húfnice Zuzana 2 sú technickými parametrami porovnateľné s delostreleckými zbraňovými systémami zavedenými vo vyspelých ozbrojených silách členských štátov NATO. Majú zakomponované nové modernizačné prvky a technické vylepšenia, ktoré vyplynuli počas prevádzky a používania predošlej verzie húfnice Zuzana.