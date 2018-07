P. Gajdoš si v Košariskách pripomenul narodenie Milana R. Štefánika

Považuje ho za najväčšieho Slováka, ktorý bojoval za samostatný štát Slovákov a Čechov.

Košariská 21. júla (TASR) – V obci Košariská, rodisku Milana Rastislava Štefánika, si v sobotu popoludní pripomenuli 138. výročie jeho narodenia. Podujatie sa začalo pred jeho rodným domom slávnostným aktom položenia vencov a kytíc za účasti ministra obrany Petra Gajdoša (SNS).



Ako uviedol Gajdoš, teší ho na podujatí vysoká účasť dospelých i mládeže. "Ak sa bližšie pozrieme na životné krédo Milana Rastislava Štefánika 'Veriť, milovať, pracovať', asi len ťažko by sme hľadali väčšiu životnú inšpiráciu pre dnešnú turbulentnú dobu. Pretože len ten, kto verí, že môže zmeniť veci v štáte k lepšiemu, miluje svoju rodnú vlasť, krajinu a pracuje v prospech spoločnosti, môže byť skutočne užitočným pre spoločnosť," povedal. Poznamenal, že Štefánik takým bol. Považuje ho za najväčšieho Slováka, ktorý bojoval za samostatný štát Slovákov a Čechov.



"Generál Štefánik obetoval boju za slobodu svojho národa prakticky celý život. Preto by sme si mali jeho odkaz pripomínať ešte intenzívnejšie práve v časoch, keď sa mylne zdá, že sloboda je samozrejmosťou," zdôraznil Gajdoš s tým, že obrana štátu by mala byť v prvom rade vecou cti pre každého jedného občana. Doplnil, že zvyšovanie záujmu mladej generácie o obranu vlasti patrí medzi priority rezortu obrany.



Na organizácii podujatia sa okrem obce podieľalo aj Ministerstvo obrany SR a Slovenské národné múzeum. Po položení vencov nasledovala v evanjelickom kostole prezentácia knihy Ferdinanda Vrábela Splnený sen – Milan Rastislav Štefánik a vznik Československa. Súčasťou programu bol aj blok prednášok venovaných 100. výročiu vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. V Múzeu M. R. Štefánika sa uskutočnili scénické prehliadky s názvom Prvá Československá republika a čriepky z Košarísk.



Od 17. h sa pred rodným domom Štefánika uskutoční prehliadka historických vozidiel a po nej bude nasledovať koncert a tanečná zábava pod názvom Prechádzka storočím.



Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách. Zahynul tragicky 4. mája 1919 počas leteckého návratu do vlasti.