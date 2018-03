P. Gajdoš: V rámci PESCO sa môžeme pochváliť projektom EuroArtillery

Rada ministrov v utorok prerokovala tiež realizáciu a prípravu spoločných vojenských misií EÚ.

Brusel/Bratislava 6. marca (TASR) - Projekt slovenského rezortu obrany zameraný na nepriamu palebnú podporu, známy aj ako EuroArtillery, sa stáva realitou. Uviedol to v utorok na zasadnutí ministrov obrany členských štátov EÚ v Bruseli minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS).



Gajdoš v rozhovore pre TASR pripomenul, že Rada ministrov schválila zoznam prvých 17 projektov Stálej štruktúrovanej spolupráce EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany (PESCO). Patrí k nim aj slovenský projekt EuroArtillery, ktorý má zaplniť túto "nedostatkovú obrannú spôsobilosť v rámci EÚ". SR bude na tomto projekte spolupracovať s Talianskom.



Slovensko okrem toho podporí aj štyri ďalšie projekty svojich partnerov z EÚ. Schválené projekty, ktoré budú sčasti financované z rozpočtu EÚ, boli vybraté zo širšej ponuky 49 programov.



"Som rád, že som sa mohol pochváliť našim projektom EuroArtillery," uviedol Gajdoš. Pripomenul, že v dňoch 6. a 7. februára sa z našej iniciatívy uskutočnili rokovania s Talianskom a ďalšími siedmimi partnermi. "Sme medzi prvými, ktorí už začali permanentne spolupracovať na konkrétnom projekte," dodal minister.



Podľa jeho slov chce SR využívať ponúkané zdroje premyslene a efektívne. Spresnil, že zatiaľ sa nehovorí o žiadnych sumách a percentách finančnej podpory cez rozpočet EÚ, avšak eurokomisárka pre vnútorný trh, priemysel a podnikanie Elžbieta Bieňkowská už vyzvala záujemcov, aby predložili Európskej komisii potrebné podklady do konca marca. "Budú stanovené kritériá, ktoré chce Slovensko využiť, a na to musíme dodať všetky potrebné dokumenty," opísal situáciu minister.



Gajdoš pripomenul, že v rámci diskusií o ďalších projektoch PESCO a ich spôsobe financovania Slovensko potvrdilo záujem zúčastniť sa aj na projekte zjednodušovania a urýchľovania vojenskej mobility v EÚ, ktorý sa bude konať pod vedením Holandska. Záujem máme aj o dva projekty pod vedením Nemecka – Európske zdravotnícke veliteľstvo a Sieť logistických centier v Európe a podpora operáciám - a podporiť chceme aj taliansky projekt Obrnené bojové vozidlo pechoty / obojživelné útočné vozidlo / ľahké obrnené vozidlo.



Podľa ministra je dôležité posilniť informovanosť širokej verejnosti o výhodách PESCO a prínose jeho programov pre bezpečnosť, ako aj o previazanosti s NATO, kde sa EÚ a aliancia navzájom dopĺňajú a majú snahu zjednodušovať postupy a zabrániť vzniku duplicít pri budovaní spôsobilostí na poli obrany.



"Nejde o duplicitu, ale o konanie v duchu - čo je dobré pre EÚ, musí byť dobré aj pre NATO, a opačne," vysvetlil Gajdoš.



Rada ministrov v utorok prerokovala tiež realizáciu a prípravu spoločných vojenských misií EÚ. Gajdoš ocenil, že slovenskí policajní experti zodpovedne plnia svoje úlohy aj počas druhej rotácie v rámci vojenskej námornej misie Sofia, ktorú EÚ plní v Stredozemnom mori. Ministri hovorili o príprave výcvikových misií EÚ v Stredoafrickej republike, Mali a Somálsku.



V neposlednom rade sa ministri obrany venovali príprave tzv. cestovnej mapy mobility, ktorá je iniciatívou Európskej obrannej agentúry (EDA). Jej cieľom je legislatívne uľahčiť cezhraničné presuny vojenskej techniky.



Spravodajca TASR Jaromír Novak