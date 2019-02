P. Gajdoš: Veľtrh v Abú Dhabí ukázal potenciál obranného priemyslu SR

Minister deklaroval tiež, že uvedený potenciál by mal viesť k oživeniu domáceho zbrojárskeho priemyslu, ktorý znamená viac práce pre slovenských občanov a rast ekonomiky.

Bratislava 17. februára (TASR) - Pozitívna odozva, ktorú zaznamenali úspešne otestované samohybné húfnice Zuzana 2 na Medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky IDEX 2019 v Abú Dhabí, dokazuje potenciál obranného priemyslu Slovenskej republiky. V súvislosti s ocenením, ktoré si vyslúžila vojenská technika zo strany zástupcov Ozbrojených síl Spojených arabských emirátov (SAE), to uviedol na veľtrhu minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS).



Deklaroval tiež, že uvedený potenciál by mal viesť k oživeniu domáceho zbrojárskeho priemyslu, ktorý znamená viac práce pre slovenských občanov a rast ekonomiky. "Napríklad v prípade záujmu o naše špičkové samohybné delostrelecké systémy Zuzana 2, ktoré tu boli testované s veľmi pozitívnymi výsledkami, sme pripravení takejto požiadavke okamžite vyhovieť," povedal Gajdoš.



Na medzinárodnej výstave obrannej techniky v Abú Dhabí svoje produkty predstavila akciová spoločnosť rezortu obrany DMD GROUP, Letecké opravovne Trenčín, ako aj ďalšie spoločnosti slovenského obranného priemyslu - EVPÚ, MSM Group, NIXUS – Zepelin, VRM a Way Industries. "Podporou podnikov obranného priemyslu v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR robíme všetky kroky pre to, aby sa nám ich podarilo presadiť aj v zahraničí," doplnil minister.



Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEX 2019 je jedinou medzinárodnou výstavou obrannej techniky v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky. "Vyše tisíc vystavovateľov z 96 krajín sveta má možnosť na rozlohe 133.000 m2 predstaviť najnovšie technológie pre pozemné, námorné a vzdušné sily," informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková. Veľtrh je organizovaný pod záštitou korunného princa a predsedu Vládnej rady emirátu Abú Dhabí šejka Bin Zayed Al Nahyana, ktorý je prezidentom Spojených arabských emirátov a hlavným veliteľom Ozbrojených síl Spojených arabských emirátov.