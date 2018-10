Gajdoš: Vojenská polícia bude môcť previnilcov po novom aj pokutovať

Novela zákona o Vojenskej polícii teraz smeruje do parlamentu. Ak bude schválená, účinná má byť od apríla 2019.

Bratislava 17. októbra (TASR) - Vojenská polícia by mala mať po novom kompetenciu človeka, ktorý neoprávnene vstúpi do vojenského objektu, za tento čin aj pokutovať v blokovom konaní a zadržať ho. V súčasnosti ho môže z objektu len vyviesť a legitimovať. Po rokovaní vlády SR to povedal minister obrany Peter Gajdoš (SNS), ktorému na zasadnutí kabinetu prešla novela zákona o Vojenskej polícii.



Táto zložka bude môcť zadržať aj osoby, ktoré používajú drony nad vojenskými objektmi. Jej novou kompetenciou bude tiež možnosť sankcionovať ľudí, ktorí neoprávnene používajú a zneužívajú rovnošatu s označením Vojenská polícia. "Chceme zabrániť rôznym polovojenským skupinám s nejasným cieľom hrať sa na profesionálnych vojakov a vojačikov. Smerujeme tiež k tomu, aby sme zabránili nejasnej militarizácii v našej spoločnosti," ozrejmil Gajdoš



Novela zákona o Vojenskej polícii teraz smeruje do parlamentu. Ak bude schválená, účinná má byť od apríla 2019.