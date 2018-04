REAKCIE POLITIKOV: Správa o náhlej smrti P. Pašku mnohých zaskočila

Smer-SD: Odišiel náš dlhoročný kolega a priateľ

B. Bugár: Správa o úmrtí P. Pašku ma zaskočila, vyjadrujem úprimnú sústrasť

P. Hrušovský: Správa o náhlej smrti P. Pašku ma zaskočila, som šokovaný a smutný

PREČÍTAJTE SI AJ: Zomrel Pavol Paška, bývalý predseda parlamentu



R. Sulík: Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine P. Pašku

Bratislava 6. apríla (TASR) - Prezidenta SR Andreja Kisku zaskočila náhla smrť bývalého predsedu parlamentu Pavla Pašku, rodine a príbuzným vyjadril úprimnú sústrasť.napísal Kiskov hovorca Roman Krpelan v písomnom stanovisku.Náš dlhoročný kolega, straník a v prvom rade priateľ dnes odišiel. Úprimnú sústrasť celej jeho rodine a ďalším pozostalým. Na sociálnej sieti to v reakcii na úmrtie Pavla Pašku napísala jeho materská strana Smer-SD.Správa o úmrtí bývalého predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku zaskočila aj dlhoročného podpredsedu parlamentu a šéfa Mosta-Híd Bélu Bugára.uviedol pre TASR Bugár.Správa o náhlej smrti bývalého predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku (Smer-SD) zaskočila a šokovala Pavla Hrušovského, ktorý tiež v minulosti zastával post šéfa parlamentu za KDH.povedal pre TASR Hrušovský.Pavol Paška zomrel na infarkt vo veku 60 rokov. TASR to potvrdili viaceré zdroje z prostredia Smeru-SD. Paška bol predsedom parlamentu dvakrát. Svoje druhé funkčné obdobie však ukončil predčasne v roku 2014 v súvislosti s kauzou predraženého piešťanského CT prístroja. Do roku 2016 bol aj podpredsedom Smeru-SD.Predseda SaS Richard Sulík, ktorý v minulosti zastával funkciu predsedu Národnej rady SR, vyjadruje úprimnú sústrasť rodine zosnulého bývalého šéfa parlamentu Pavla Pašku.