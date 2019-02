P. Kažimír: Neskorším nástupom do NBS si chcem vytvoriť odstup

Minister financií začne svoje pôsobenie na novom poste až od leta.

Bratislava 27. februára (TASR) – Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) chce vo funkcii guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) pokračovať v modernizácii tejto inštitúcie a pripraviť NBS na nástup nových technológií a digitalizácie. Ministra vymenuje prezident SR Andrej Kiska do funkcie guvernéra NBS od 1. júna. Kažimír zatiaľ nespresnil, kedy skončí pôsobenie v kresle ministra financií.



"Mojou ambíciou je pokračovať v modernizácii Národnej banky Slovenska a etablovať ju ako inštitúciu schopnú proaktívne na tieto výzvy odpovedať. Reagovať z pohľadu regulácie, analytických kapacít a zvyšovania finančnej gramotnosti," povedal Kažimír.



Budúci guvernér upozornil na previazanosť NBS a Európskej centrálnej banky (ECB) vo vnútri eurozóny. "Našou spoločnou úlohou je zabezpečovať stabilitu cenovú, ale aj stabilitu a zdravie samotného bankového sektora," pokračoval Kažimír, podľa ktorého je tiež treba skvalitniť podiel NBS na výskume menovej politiky ECB a naše aktívne zapájanie sa do strategického plánovania.



Minister financií začne svoje pôsobenie na novom poste až od leta. "O neskorší nástup som požiadal pána prezidenta z viacerých dôvodov. Chcem si vytvoriť odstup a po 12 intenzívnych rokoch vo verejných financiách chcem čas do nástupu využiť na prípravu na novú pozíciu a výzvy s tým spojené," dodal Kažimír. NBS bude až do nástupu nového šéfa viesť doterajší guvernérom NBS Jozef Makúch.