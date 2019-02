Kukolík: Systém eZdravia je účinným prostriedkom boja proti korupcii

Za hlavnú výhodu elektronického zdravotníctva považuje hlavne rýchlosť.

Bratislava 23. februára (TASR) – Elektronické zdravotníctvo je nástrojom kontroly pre tých, ktorí financujú celý sektor zdravotníctva. Rozloženie finančných prostriedkov bude pozitívnejšie po tom, ako sa doň všetci pripoja. Myslí si to delegát Slovenskej komory zubných lekárov(SKZL) a člen Pracovnej skupiny pre eHealth v Rade európskych zubných lekárov v Bruseli Peter Kukolík.



Za hlavnú výhodu elektronického zdravotníctva považuje hlavne rýchlosť. "Bez toho, aby bol pacient fyzicky prítomný pri vás, viete o ňom skoro všetko, čo sa mu udialo a on ešte u vás nemusel nikdy predtým byť," mieni Kukolík.



Z pohľadu zubných lekárov nefunguje podľa jeho názoru to, že nemajú všetky potrebné údaje, z ktorých by mohli čerpať informácie a ktoré by pre nich mohli mať najväčšie benefity. Chýbajú najmä informácie o tzv. zubnom kríži a röntgenové snímky. "Všetky rádiografické vyšetrenia sú dátovo náročné," zdôraznil.



Podľa Kukolíka by preto bolo technologicky namáhavé všetky tieto dáta zo zobrazovacích vyšetrení niekde centralizovane skladovať. V rámci krajín Európskej únie pochválil Estónsko, kde je podľa jeho vyjadrenia elektronické zdravotníctvo "plne etablované a funkčné". Vzorom je aj fínsky systém. Slovensko však zatiaľ nie je členom platformy na výmenu digitálnych záznamov.



Ako zdôraznil riaditeľ sekcie produktového manažmentu Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Ján Tomašík, pacient "nemá robiť poštára" a prenášať zdravotnú dokumentáciu od lekára k lekárovi. "Dokumentácia sa takto môže aj stratiť, pričom ide o veľmi vzácny dokument. Slúži na to, aby odborníci zdieľali informácie medzi sebou bez nutnosti mať ich vytlačené na papieroch," pripomenul.



Do budúcna by mal podľa Tomášika informačný systém vedieť analyzovať dáta a pripraviť podklady na to, aby sa lekári vedeli rozhodnúť rýchlejšie. "Ak je záznam zapísaný v elektronickom systéme, zmiznúť nemôže, môže sa len stornovať. Pomôže zvýšiť bezpečnosť liečby pacienta," dodal Tomášik.