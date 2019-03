P. Pellegrini by radšej hovoril o znížení daní pre pracujúcich

Danko navrhuje zníženie dane pre firmy, Pellegrini by radšej hovoril o znížení daní pre pracujúcich.

Bratislava 3. marca (TASR) - O návrhoch, ktoré predstavil predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), sa podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) dá diskutovať. "Je to celý balík opatrení, ktorý má aj nejaké dosahy," zdôraznil Pellegrini v nedeľnej relácii V politike na TA3. Ak sa na niektorej úrovni štátneho rozpočtu znížia príjmy, je podľa neho zároveň potrebné dohodnúť sa, na ktorých výdavkoch ministerstiev sa ušetrí.



Danko navrhuje zníženie dane pre firmy, Pellegrini by radšej hovoril o znížení daní pre pracujúcich. Argumentuje tým, že 80 percent daní na Slovensku platia nadnárodné spoločnosti. "Ak im znížime dane, tak ešte viac peňazí, ktoré im zostanú, vyvezú do svojich krajín," zdôraznil premiér.



V súvislosti s kritikou Danka vo veci fungovania Koaličnej rady povedal, že všetko je otázkou ďalších rokovaní. "Koalícia nie je politická strana," povedal. Na to, aby návrhy prešli, je potrebná zhoda Koaličnej rady. Nie je podľa neho dobré akýmkoľvek spôsobom koalíciu rozbiť a technicky znefunkčniť.



V prípade voľby kandidátov na post sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR naďalej trvá na tajnej voľbe. "Ja už mám informácie, že postupne prihlášky kandidátov prichádzajú," zdôraznil s tým, že bude z čoho vyberať. Na otázky týkajúce sa plánovanej dohody pri neúspešnej prvej voľbe odpovedal tým, že sa snažil o dohodu. Na druhej strane rešpektuje zhodu poslancov v strane na tajnej voľbe a ich následnom postupe. "Mal som však právo vyjadriť svoj postoj, že sme mohli konať aj inak," dodal. Nechce, aby situácia vyústila do znefunkčnenia ÚS.



Pellegrini odpovedal aj na otázky týkajúce sa postu ministra financií. Rozhodnutie Petra Kažimíra (Smer-SD) odísť z funkcie na pozíciu guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) rešpektuje, aj keď by si želal, aby ostal ministrom do skončenia mandátu vlády. Kľúčové preňho bude mať ministra, ktorý nebude hazardovať s financiami a bude ich držať pod kontrolou. Považuje za potrebné nájsť kompetentného nástupcu. "Nechcem komentovať žiadne mená," odpovedal na otázku možného nominovania bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho. Nedávnu kauzu dovozu čínskeho tovaru považuje za systémové zlyhanie vo viacerých krajinách. "Pre mňa je dôležité aby v deň vymenovania neboli žiadne pochybnosti," zdôraznil.



Občania by mali pri voľbe prezidenta podľa P. Pellegriniho spozornieť

Občania by mali spozornieť pri blížiacej sa voľbe prezidenta. Myslí si to predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD). "My si nemôžeme dovoliť luxus pokusov a omylov," povedal v nedeľnej relácii TA3 V politike.



Po voľbách by uvítal, keby mohol s novou hlavou štátu fungovať v tandeme. Prezident by mal podľa neho poznať situáciu v krajine a byť zástupcom všetkých. V prvom rade by mu malo ísť o upokojenie situácie a mal by vedieť prispieť k zmiereniu.



Pri voľbe považuje za potrebné zamyslieť sa nad tým, či niekomu ľudia dovolia opäť sa učiť, ako byť prezidentom. Úlohu hlavy štátu považuje za náročnú. "Máme za sebou skúsenosť, keď sme do Prezidentského paláca poslali človeka, ktorý v živote s politikou nerobil," argumentoval premiér.



Tvrdí, že s Andrejom Kiskom má korektné vzťahy, no chýba mu tandemové riešenie projektov a spolupráca na konkrétnych opatreniach. Negatívne vníma jeho kritický prístup k situácii na Slovensku.



Na margo údajného telefonátu predsedu Smeru-SD Roberta Fica s Antoninom Vadalom povedal, že nemá dôvod mu neveriť. Reagoval tým, že dôkazy by mali predložiť aj novinári, ktorí o telefonáte informovali. "Iný dôkaz na stole nemám," povedal.