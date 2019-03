P. Pellegrini by sa mal stretnúť s D. Trumpom v Bielom dome

Spomedzi slovenských lídrov sa naposledy dostal do Bieleho domu bývalý premiér Robert Fico. Vo funkcii predsedu vlády ho v novembri 2013 prijal vtedajší prezident Barack Obama.

Bratislava 7. marca (TASR) – Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) by sa mal v Bielom dome stretnúť s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Informuje o tom denník Pravda na svojom webe s tým, že dohodnutie premiérovej oficiálnej návštevy USA je "na dobrej ceste".



Termín stretnutia zatiaľ podľa denníka Pravda určený nie je. "Môže to byť možno na jeseň tohto roku, pretože na jar 2020 už budú voľby do Národnej rady SR," poznamenal pre denník zdroj zo Slovenska. "Americká administratíva má záujem o priame stretnutia s lídrami spojeneckých členských krajín NATO. Platí to aj o vašom štáte. Téma Pellegriniho návštevy je v štádiu pokročilých konzultácií," reagoval nemenovaný predstaviteľ Washingtonu.



Spomedzi slovenských lídrov sa naposledy dostal do Bieleho domu bývalý premiér Robert Fico (Smer-SD). Vo funkcii predsedu vlády ho v novembri 2013 prijal vtedajší prezident Barack Obama. Andrejovi Kiskovi ako prezidentovi sa počas jeho päť rokov trvajúceho mandátu nepodarilo podobné stretnutie vo Washingtone ani s Obamom, ani s Trumpom. Stretnutie s Georgeom Bushom mladším v Bielom dome v októbri 2008 absolvovala bývalá hlava štátu Ivan Gašparovič.