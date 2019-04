Pellegrini dúfa,že NRSR zvolí dosť kandidátov,aby bol ÚS v plnom stave

Premiér SR to povedal po pri príchode na rokovanie predsedníctva Smeru-SD.

Bratislava 30. apríla (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) dúfa, že parlament v najbližšej voľbe zvolí dostatok kandidátov na ústavných sudcov a prezident z nich v čo najkratšom čase vyberie tak, aby bol Ústavný súd (ÚS) SR v plnom stave. Povedal to pri príchode na rokovanie predsedníctva Smeru-SD.



"Dúfam, že tentoraz parlament z tých 25, ktorí sa prihlásili, už dovolí ten zvyšok a pán prezident v čo najkratšom možnom čase doplní ÚS do plného stavu," vyhlásil premiér s tým, že pre Slovensko bude najlepšie, keď sa táto kapitola uzavrie. Podľa Pellegriniho sa totiž zbytočne míňa čas a energia ľudí.



Koalícia by mohla v ďalšej parlamentnej voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR voliť desiatich uchádzačov. Naznačil to predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák s tým, že sa mieni usilovať o to, aby Národná rada desiatku zvolila. Koalícia ešte dohodu hľadá, mala by rozhodnutie oznámiť tento alebo budúci týždeň.



"Hovorí sa o siedmich či desiatich menách. Môj názor je, že by sa mali voliť desiati. Je z čoho vyberať a osobne si myslím, že sú tam desiati kandidáti, ktorí by mohli byť zvolení Národnou radu, aby bol Ústavný súd kompletný. Urobíme všetko pre to, aby desiati boli zvolení," povedal Bernaťák, ktorý je pripravený voliť desiatku mien.



O voľbe a kandidátoch sa v koalícii rozprávajú a verí, že je ambícia zvoliť desiatku. "Nie je záujem naťahovať to," doplnil.