P. Pellegrini hovoril s veľvyslancom USA aj o amerických clách

Na archívnej snímke veľvyslanec Spojených štátov amerických v SR so sídlom v Bratislave Adam H. Sterling.

Bratislava 5. júna (TASR) - Témou utorkového stretnutia predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) s veľvyslancom USA na Slovensku Adamom Sterlingom boli aj americké clá na európsky hliník a oceľ. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády SR. So Sterlingom hovorili aj o hroziacich clách na dovážané automobily.



Podľa Pellegriniho by slovenskí producenti zatiaľ clami na hliník a oceľ nemali byť ovplyvnení, pretože neobchodujú s USA vo významných objemoch. "Vo štvrtok osobne navštívim našu najväčšiu hlinikáreň v Žiari nad Hronom a budeme diskutovať o tom, či to vplyv na výrobu má, alebo nemá," povedal premiér.



Pellegrini zdôraznil dôležitosť transatlantických väzieb. S americkým veľvyslancom diskutoval aj o blížiacom sa predsedníctve Slovenska vo Vyšehradskej štvorke, v rámci ktorého chce Slovensko presadzovať pozitívnu proeurópsku agendu.



Slovenský predseda vlády tiež ocenil aktivity americkej ambasády, ktorými si pripomenula sté výročie podpísania Pittsburskej dohody aj 25. výročie nadviazania vzájomných diplomatických stykov.