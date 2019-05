Pellegrini: Každé spochybňovanie SR a štátu nahráva nárastu extrémizmu

Aj minister obrany poukázal na silnejúce myšlienky netolerancie a pravicového extrémizmu v spoločnosti.

Zvolen 8. mája (TASR) – Hodnotové budovanie spoločnosti nie je počítačovou hrou, na konci ktorej, ak sa nám niečo nepáči, stlačíme tlačidlo vymazať. Každé naše zlyhanie, omyl či pochybenie alebo rezignácia na zápas o pravdu môže mať smerom do budúcnosti tragické následky podobné tým spred 74 rokov. Konštatoval to v stredu pri príležitosti 74. výročia ukončenia druhej svetovej vojny vo Zvolene vo svojom príhovore predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že verejné spochybňovanie inštitúcií, štátu a SR nahráva predovšetkým nárastu extrémizmu.



Deň víťazstva nad fašizmom a pamiatku obetí vojny si uctil spoločne s prezidentom SR Andrejom Kiskom a ministrom obrany Petrom Gajdošom (SNS) na zvolenskom cintoríne padlých vojakov sovietskej armády a cintoríne padlých vojakov rumunskej armády. Na pietnom akte kladenia vencov sa zúčastnili zástupcovia diplomatických zborov, predstavitelia štátnej správy a samosprávy, zväzov i združení.



"V súčasnosti sme svedkami toho, že lži, ktoré popierajú holokaust, poľudšťujú režim, ktorý vypaľoval slovenské dediny, a ospravedlňujú vraždenie vlastných občanov. Tieto sa stali každodennou súčasťou virtuálneho sveta. Priam on-line atakujú vedomie najmladšej generácie a ak nič neurobíme, stanú sa v jej svete skutočnou pravdou. Pred každým z nás stojí výzva pomenovať a obhajovať pravdu, aby ju nikdy nemohla nahradiť tisíckrát opakovaná lož z úst manipulátorov našej histórie," zdôraznil premiér.



Hlave štátu adresoval tieto slová. "A ak hovorím o pravde, tak si vždy otvorene a pravdivo musíme povedať, že Slovenskú republiku oslobodili hrdinské vojská Červenej armády, rumunskej a príslušníci Prvého československého armádneho zboru, a preto, ak sú toto oficiálne oslavy ukončenia druhej svetovej vojny, prepáčte, pán prezident, na úvod sme mali počuť aj ruskú hymnu."



Podľa Pellegriniho napriek tomu, že naša krajina a celá Európa žije taký dlhý čas v mieri, sme svedkami tichej renesancie extrémizmu a návratu k ideám, o ktorých sme si mysleli, že sú dávno pochované v minulosti. Preto nikdy nesmieme zabudnúť na 60 miliónov ľudských životov, ktoré si vyžiadalo vojnové besnenie rozpútané v mene fašistickej ideológie postavenej na nenávisti voči iným národom a národnostiam.



Minister obrany takisto poukázal na silnejúce myšlienky netolerancie a pravicového extrémizmu v spoločnosti. "Naša spomienka v tento deň by mala patriť všetkým ľuďom, ktorí proti fašizmu bojovali. Nesmieme nikdy zabudnúť na hrôzy, ktoré sú s ním spojené, a ani dopustiť, aby opäť zapustil svoje korene v spoločnosti," povedal Gajdoš.



Na ústrednom vojenskom cintoríne vo Zvolene je pochovaných viac ako 17.600 príslušníkov sovietskej Červenej armády a viac ako 10.300 vojakov Kráľovskej rumunskej armády, ktorí v rokoch 1944 – 1945 zahynuli pri oslobodzovaní nášho územia. Cintoríny padlých sovietskych a rumunských vojakov sú národnými kultúrnymi pamiatkami SR.