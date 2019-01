PREMIÉR: M. Glváč sa čoskoro vyjadrí, čaká na povolenie orgánov

Peter Pellegrini tiež povedal, že Glváč sa na štátne orgány obrátil, hneď ako ku kontaktu prišlo, teda nie až po zatknutí Aleny Zs.

Bratislava 21. januára (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Martin Glváč (Smer-SD) by sa mal k svojej komunikácii s Alenou Zs. obvinenou z objednania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice vyjadriť v najbližších dňoch. Keďže však ide o otvorený spis, zatiaľ sa na to snaží získať povolenie príslušných orgánov. V pondelok o tom informoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý sa v tejto súvislosti s Glváčom stretol.



"Veľmi podrobne ma informoval o okolnostiach, ako došlo ku kontaktu, ako reagoval," opísal stretnutie premiér. Ten očakáva, že keď to orgány Glváčovi umožnia, pred všetkých sa postaví a bude odpovedať na otázky k medializovanej komunikácii. "Verím, že bude môcť predložiť dôkazy, že konal v záujme toho, aby sa vyvaroval ovplyvňovaniu či ohrozeniu národnej bezpečnosti," doplnil premiér.



Pellegrini tiež povedal, že Glváč sa na štátne orgány obrátil, hneď ako ku kontaktu prišlo, teda nie až po zatknutí Aleny Zs. Verí, že to potvrdia aj samotné orgány. Premiéra však podľa jeho slov neteší, že zo spisu môžu čítať aj tí, ktorí na to nemajú oprávnenie. Dodal, že on sám informácie zo spisu nemá a všetko sa dozvedel iba z médií.



Alena Zs. obvinená z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej komunikovala posledné roky s viacerými vplyvnými ľuďmi. Medzi nimi sú medzitým odvolaný námestník generálneho prokurátora pre netrestný úsek René Vanek, Martin Glváč, poslanec parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba či predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Písal o tom Denník N, ktorý sa pritom odvoláva na informácie z vyšetrovania prípadu. Glváč hovorí, že svoj postup koordinoval s tretími osobami.