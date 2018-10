PREMIÉR: Ministerka kultúry Ľ. Laššáková je osobou na správnom mieste

P. Pellegrini s ministerkou hodnotil predchádzajúce obdobie, zároveň však hovoril o prioritách do blízkej budúcnosti.

Bratislava 8. októbra (TASR) – Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková za krátky čas dokázala čeliť mnohým neľahkým okolnostiam. Po pondelkovom stretnutí s ministerkou kultúry SR to uviedol predseda vlády SR Peter Pellegrini (obaja Smer-SD), pre ktorého je Laššáková "osobou na správnom mieste".



Premiér s ministerkou hodnotil predchádzajúce obdobie, zároveň však hovoril o prioritách do blízkej budúcnosti. Pellegrini výrazne ocenil Laššákovej vstup do riešenia zložitej situácie v Slovenskom národnom divadle (SND). "Som rád, že SND začalo svoju 99. sezónu tak, ako malo. Zároveň chcem povedať, že rezort i vláda sú pripravení sanovať prípadné potreby tak, aby táto národná ustanovizeň mohla zodpovedne pracovať," uviedol Pellegrini.



Predseda vlády priznal, že očakáva zdynamizovanie procesu rekonštrukcie Krásnej Hôrky i Slovenskej národnej galérie (SNG). "Tu musí nastať výraznejší progres, obe rekonštrukcie idú pomalšie, akoby sme chceli," skonštatoval. Vie, že pri obnove SNG je problém s neočakávanými skutočnosťami, ktorým musia realizátori pri rekonštrukcii objektu a jeho areálu čeliť, v prípade hradu Krásna Hôrka však poukázal na to, že doteraz ešte nie sú uzatvorené ani definitívne projekty obnovy. "Určite chcem, aby sme v tomto volebnom období mohli prijať rozhodnutie o začatí rekonštrukcie," zdôraznil.



Vyššiu akceleráciu očakáva v oblasti čerpaní eurofondov. "Mnohé výzvy, ktoré rezort vyhlásil pod vedením predchodcu ministerky, museli byť pozastavené a musia byť prehodnocované podľa rozhodnutia riadiacich orgánov či orgánov auditu," skonštatoval Pellegrini. "V tomto prípade naozaj vyzývam rezort, aby zintenzívnil práce, aby prípadne aj vyvodil personálnu zodpovednosť. Je zlé, ak desiatky, stovky miliónov eur, ktoré sú k dispozícii, neprúdia do našej kultúry," povedal Pellegrini.



Premiér sa stotožňuje so snahou výraznejšie podporovať regionálnu kultúru a vyhlásiť v roku 2019 veľkú dotačnú schému na podporu slovenského folklóru. Avizoval, že plánovaná dvojmiliónová suma, s ktorou sa na účel tejto výzvy ráta v návrhu rozpočtu, bude zvýšená na dvojnásobok. "Ministerka má odo mňa osobný prísľub, že ak sa v januári či februári 2019 bude vyhlasovať táto výzva, bude rezortu dodatočne doplnený rozpočet," uviedol.



Ministerka kultúry uviedla, že jej ambíciou je dostať podporu regionálnej kultúry priamo do legislatívy, pripomenula aj stratégiu rozvoja regionálnej kultúry a vytvorenie osemčlenného koordinačného zboru. "Títo koordinátori budú pôsobiť v jednotlivých krajoch a budú najlepšie vedieť, čo kultúra v danom kraji potrebuje najviac," uviedla Laššáková.



V prípade obnovy Krásnej Hôrky informovala, že rezort oslovil študentov Slovenskej technickej univerzity (STU). "Podľa zmluvy, ktorú by sme mali podpísať s univerzitou, by nám STU mala poskytnúť mladých projektantov, ktorí sa budú venovať novej príprave projektov obnovy," priblížila Laššáková. Uviedla takisto, že prostriedky, ktoré boli v tohtoročnom rozpočte alokované na rekonštrukciu SNG, sa presunuli do rozpočtu na budúci rok.



Laššáková dostala tiež otázku, ako to bude s konkurzom na generálneho riaditeľa SND. Ministerka si chce počkať do konca januára na to, ako sa Vladimírovi Antalovi, ktorý bol po odvolaní Mariána Chudovského poverený riadením SND, podarí naštartovať konsolidačný proces. "V každom prípade si na tomto poste predstavujem človeka, ktorý bude rozumieť ekonomike minimálne tak dobre ako umeniu," vyhlásila Laššáková.