PREMIÉR: O nákupe vojenskej techniky rozhodne vláda, nie rezort obrany

Bratislava 19. mája (TASR) – O nákupe vojenskej techniky bude rozhodovať vláda SR, a nie ministerstvo obrany. Táto technika musí spĺňať najmodernejšie technické parametre, Slovensko ju musí získať za primeranú cenu a pôjde o techniku, ktorú vyžadujú spojenci v NATO. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).



"Ak tieto tri parametre budú splnené, tak do toho pôjdeme," povedal Pellegrini. Pripomenul, že v nachádzajúcom období príde na Slovensku k najmasívnejšej obmene techniky armády SR od jej vzniku.



Okrem transparentnosti, kompatibility s technikou NATO a primeranej ceny požaduje, aby časť obrnených vozidiel bola vyrábaná aj na Slovensku. K samotnej transparentnosti uviedol, že nákup bojovej techniky je špecifický a mnohé veci podliehajú utajeniu.



"Ja nebudem nič prikrývať, ja ako predseda vlády predložím na vládu materiál, aby vláda rozhodla o nákupe len vtedy, keď budem osobne stotožnený s tým, že Slovenská republika vynaloží prostriedky efektívne, účelne a presne na to, na čo ich vynaložiť v oblasti vyzbrojovania má," dodal Pellegrini.