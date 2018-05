Pellegrini očakáva, že Saková predstaví kandidáta na šéfa polície

Zároveň si myslí, že vymenovaním nového policajného prezidenta budú zároveň vymenovaní aj dvaja noví viceprezidenti.

Bratislava 29. mája (TASR) – Premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD) čaká, že v utorok alebo v stredu (30.5.) ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD) predstaví kandidáta na prezidenta Policajného zboru. Uviedol to v utorok počas tlačovej konferencie v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Po tomto kroku by mala v polícii nastať stabilná situácia.



"Nebudem komentovať žiadne mená," poznamenal Pellegrini. Zároveň si myslí, že vymenovaním nového policajného prezidenta budú zároveň vymenovaní aj dvaja noví viceprezidenti. "Vedenie polície by malo byť za niekoľko dní v plnej zbroji – jeden nový prezident, minimálne dvaja noví viceprezidenti," uviedol premiér. Dodal, že sa rokuje aj na krajských pozíciách. Podľa neho krajských policajných šéfov nebude ťažké nahradiť, nakoľko "v krajoch pracuje množstvo šikovných ľudí, takže si myslím, že tých krajských šéfov, ktorí sa rozhodnú svoju pozíciu opustiť, bude kým nahradiť".