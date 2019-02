P. Pellegrini odcestoval do Izraela, stretne sa s Netanjahuom

Poľský prezident Andrzej Duda minulý týždeň pohrozil, že Poľsko nebude mať svoje zastúpenie na summite.

Bratislava 18. februára (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) odcestoval na pracovnú návštevu do Izraela, kde sa zúčastní summitu Vyšehradskej štvorky (V4) a Izraela v Jeruzaleme. Poľský premiér Mateusz Morawiecki zrušil v nedeľu (17.2.) svoju účasť na summite. Zastúpi ho minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz.



Nezhody medzi Izraelom a Poľskom pravdepodobne spôsobili zle interpretované vyhlásenia izraelského premiéra vo Varšave. Benjamin Netanjahu v uplynulom týždni počas stretnutia na tému Blízkeho východu údajne povedal, že Poliaci ako národ počas druhej svetovej vojny pomáhali nacistom zabíjať Židov.



Takéto tvrdenie poprel úrad izraelského premiéra, podľa ktorého denník The Jerusalem Post zverejnil chybné znenie citátu a následne článok vydal v opravenom znení. Netanjahuove vyjadrenie nadviazalo na dávnejší spor v poľsko-izraelských vzťahoch ohľadom poľského zákona, ktorý kriminalizuje spájanie poľského národa s holokaustom. Zákon vstúpil do platnosti v marci 2018.



Poľský prezident Andrzej Duda minulý týždeň pohrozil, že Poľsko nebude mať svoje zastúpenie na summite.



V rámci návštevy Izraela bude slovenský premiér Peter Pellegrini bilaterálne rokovať s predsedom izraelskej vlády Benjaminom Netanjahuom. Rovnako by sa s ním mali stretnúť aj zástupcovia zvyšných krajín V4.



Peter Pellegrini by sa mal vrátiť na Slovensko v utorok (19.2.) večer.