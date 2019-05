P. Pellegrini odcestoval na povolebný samit EÚ v Bruseli

Ešte pred začiatkom samitu sa premiér SR zúčastní na koordinačnom stretnutí premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

Bratislava 28. mája (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) odcestoval v utorok popoludní na povolebné zasadnutie Európskej rady v Bruseli. Neformálny mimoriadny samit sa koná na pozvanie predsedu Európskej rady Donalda Tuska, pričom európski lídri budú na ňom diskutovať o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu a otvoria proces nominácie vedúcich predstaviteľov inštitúcií EÚ.



Ešte pred začiatkom samitu sa Pellegrini zúčastní na koordinačnom stretnutí premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Následne by sa spoločne s ostatnými predstaviteľmi V4 mal stretnúť aj s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, informoval TASR tlačový odbor Úradu vlády SR.



Viacerí diplomati z prostredia EÚ už pre TASR naznačili, že utorkový samit nebude rozhodujúcim momentom z hľadiska obsadenia vrcholných pozícií v štruktúrach EÚ. Tým by mal byť až júnový samit EÚ (20. - 21. 6.). Utorkové rokovania najvyšších lídrov sa podľa týchto zdrojov skončia bez prijatia záverov a budú mať skôr podobu konzultácií o ďalšom postupe, najmä vo vzťahu k Európskemu parlamentu.